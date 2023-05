WASHINGTON, DC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont honoré les principaux engagements pris par le premier ministre Justin Trudeau, le président Joseph Biden et le président Andrés Manuel López Obrador lors du Sommet des leaders nord-américains, qui a eu lieu à Mexico les 9 et 10 janvier. Ces engagements visaient à renforcer la coopération économique, à créer les emplois de qualité de demain, à promouvoir l'investissement, à stimuler l'innovation et à améliorer la résilience des économies des trois pays.

Avec l'appui de la Semiconductor Industry Association et de l'Université d'État de l'Arizona, les trois gouvernements ont organisé la première conférence nord-américaine sur les semi-conducteurs à Washington D.C. les 18 et 19 mai. La conférence témoigne de l'engagement conjoint entre les gouvernements, les industries et le milieu universitaire de travailler ensemble afin d'améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en semi-conducteurs.

Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont aussi créé le Comité ministériel nord-américain sur la compétitivité économique (CMNACE), honorant ainsi un autre des engagements pris par les dirigeants lors du Sommet des leaders nord-américains. Le Comité permettra d'harmoniser les travaux au niveau des cabinets visant à renforcer la compétitivité et la productivité régionales des industries de demain, notamment celles des semi-conducteurs, de l'énergie propre, des minéraux critiques, de la biofabrication et des technologies de l'information et des communications. En misant sur la puissance du secteur privé et du milieu universitaire, les pays peuvent créer des emplois de qualité et durables, fournir aux industries les talents nécessaires pour croître et prospérer ainsi que répondre aux besoins des travailleurs nord-américains.

Lors de la conférence sur les semi-conducteurs, les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique se sont engagés à renforcer les domaines de collaboration suivants en partenariat avec le milieu universitaire et le secteur privé :

L'échange de renseignements pour rendre l'écosystème nord-américain de recherche et de développement plus solide et novateur. Cela pourrait permettre de nouer de nouveaux partenariats transfrontaliers de recherche et de développement en matière de semi-conducteurs dans des domaines d'intérêt commun;

Les partenariats avec les industries et les universités pour former la main-d'œuvre de demain dans le domaine des semi-conducteurs;

Les investissements dans le développement, la fabrication et l'emballage de technologies de semi-conducteurs et d'innovations connexes de manière à combler les lacunes de la chaîne d'approvisionnement et à tirer parti des atouts de chaque pays.

Pour faire progresser ces possibilités, le Canada, les États-Unis et le Mexique se sont engagés à organiser des discussions semestrielles entre les représentants. Ensemble, ils prennent des mesures importantes pour améliorer le statut de l'Amérique du Nord à titre de fournisseur fiable de semi-conducteurs, de cartes de circuits imprimés et de technologies connexes dans le contexte de chaînes d'approvisionnement mondiales changeantes, tout en favorisant le développement de l'expertise nationale et en appuyant la transition vers une économie mondiale numérique et verte.

