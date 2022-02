OTTAWA, ON, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du premier anniversaire de la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada :

« Il y a un an, le Canada et les États-Unis ont réaffirmé la nature toute particulière de notre relation ainsi que notre volonté de collaborer étroitement en vue de favoriser la sécurité et la prospérité collectives de nos citoyens en nous appuyant sur les principes de démocratie, de diversité et d'équité.

« La Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada guide notre travail et définit un cadre ambitieux qui nous permettra de bâtir un avenir plus vert et plus prospère; de faire croître nos économies et de renforcer la classe moyenne; de lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19; de créer des communautés plus sécuritaires et plus équitables; et d'être solidaires face aux menaces qui pèsent sur la démocratie. La défense de la démocratie est au cœur de notre volonté d'appuyer l'Ukraine face à l'invasion russe non provoquée.

« Au cours de la dernière année, nous avons fait des progrès et jeté les bases qui nous permettront d'accroître notre coopération en matière de changements climatiques, de contribution aux efforts mondiaux de lutte contre la pandémie, et de renforcement de la collaboration dans l'Arctique. Nous comptons également travailler ensemble en vue de bâtir les économies de l'avenir, notamment en nous employant à renforcer les chaînes d'approvisionnement bilatérales et en collaborant davantage en ce qui a trait aux minéraux essentiels.

« Il reste beaucoup de travail à faire. Nos pays sont plus forts lorsque nous travaillons ensemble en vue d'atteindre nos objectifs communs. Nous sommes enthousiastes à l'idée de resserrer encore davantage le partenariat de longue date qui unit nos deux grands pays au cours des années à venir. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca/

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]