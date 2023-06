TORONTO, le 2 juin 2023 /CNW/ - Le Canada et la Pologne entretiennent depuis longtemps des relations étroites, notamment par le biais de la communauté dynamique de près d'un million de Canadiens d'origine polonaise. Les migrants polonais au Canada ont contribué à la prospérité et à la culture du Canada.

En tant que fiers Alliés de l'OTAN, nous avons en commun un engagement inébranlable envers la défense et la sécurité européennes et transatlantiques. Nous appuyons le renforcement du dispositif de dissuasion et de défense de l'OTAN, qui est au cœur de l'engagement que nous avons pris de nous défendre mutuellement, conformément à l'article 5.

Sur le plan militaire, le Canada et la Pologne entretiennent des liens historiques solides qui remontent à la Première Guerre mondiale. En 1917, à Niagara-on-the-Lake, le Canada a établi le camp Kosciuszko pour former les recrues de l'armée polonaise en exil qui souhaitaient se battre pour une Pologne libre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la 1re Division blindée polonaise a été rattachée à la 1re Armée canadienne, après quoi ces troupes ont combattu ensemble pour libérer les Pays-Bas et la Belgique.

Notre coopération se poursuit encore aujourd'hui, par l'entremise des soldats canadiens et polonais actuellement déployés ensemble au sein du groupement tactique de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie, qui est dirigé par le Canada et auquel la Pologne fournit une compagnie de chars d'assaut.

En octobre 2022, la ministre de la Défense nationale Anand ainsi que le vice-premier ministre et ministre de la Défense Błaszczak de la Pologne ont signé un protocole d'entente sur la coopération en matière de défense afin d'accroître la coopération entre les Forces armées canadiennes et les Forces armées polonaises.

Nous sommes unis dans notre volonté de fournir à l'Ukraine l'aide financière, humanitaire, militaire et diplomatique dont elle a besoin, aussi longtemps qu'il le faudra. L'Ukraine doit être en mesure de se défendre contre la guerre d'agression injustifiable menée par la Russie. Nous appelons la Russie à retirer complètement et inconditionnellement ses troupes et son équipement militaire de l'ensemble du territoire internationalement reconnu de l'Ukraine. La Russie doit répondre des crimes commis en Ukraine. Nous demandons instamment au Belarus de cesser de se rendre complice de l'agression russe, qui constitue une violation flagrante du droit international.

Le Canada et la Pologne ont tous deux accueilli un grand nombre de réfugiés ukrainiens déplacés par la guerre que mène la Russie. La Pologne a fourni un logement à plus de 3 millions d'Ukrainiens et, puisqu'elle se trouve sur la ligne de front, elle joue un rôle essentiel dans la défense du flanc oriental de l'OTAN. En outre, le Canada et la Pologne assurent depuis un an la formation des Forces de sécurité de l'Ukraine (FSU) en Pologne. À l'heure actuelle, le Canada fournit des formations d'infirmier de combat, de sapeur (ingénieur de combat) et d'équipage de véhicules blindés au personnel des FSU en sol polonais. Ainsi, la Pologne et le Canada assurent ensemble la formation de centaines d'Ukrainiens chaque mois.

Le Canada et la Pologne entretiennent des relations commerciales et économiques florissantes qui s'appuient sur l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, lequel continue de créer des opportunités des deux côtés de l'Atlantique. Nous prenons note des progrès continus de la Pologne vers la ratification de l'AECG et nous sommes impatients de garantir les avantages de l'accord en assurant sa pleine mise en œuvre.

Le Canada et la Pologne se sont tous deux résolus à mettre au point des technologies liées aux sources d'énergie propre et renouvelable qui favoriseront la sécurité énergétique et l'atteinte de nos objectifs communs en matière de climat, et qui donneront lieu à de nouvelles opportunités commerciales, notamment dans le domaine de l'énergie éolienne en mer. L'appui au développement de l'énergie nucléaire civile est un domaine d'intérêt particulier pour la Pologne.

Dans ce contexte, le Canada et la Pologne sont heureux d'annoncer le lancement de négociations en vue de conclure un accord de coopération nucléaire (ACN) bilatéral qui s'ajoutera à l'ACN actuel entre le Canada et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et permettra d'accroître le commerce et la coopération dans le domaine des technologies nucléaires, y compris les technologies liées aux petits réacteurs modulaires.

Nous sommes déterminés à intensifier et à élargir notre coopération dans des secteurs clés. À cet égard, nous allons notamment :

continuer de travailler ensemble et avec nos partenaires pour nous assurer que l' Ukraine reçoit tout le soutien dont elle a besoin pour faire échec à l'invasion de la Russie;





reçoit tout le soutien dont elle a besoin pour faire échec à l'invasion de la Russie; conjuguer nos efforts pour apporter un soutien pratique à l' Ukraine , y compris la formation des Forces de sécurité de l' Ukraine en Pologne;





, y compris la formation des Forces de sécurité de l' en Pologne; soutenir activement les aspirations transatlantiques de l' Ukraine en partant du principe que l' Ukraine fait partie intégrante de la communauté euro-atlantique;





en partant du principe que l' fait partie intégrante de la communauté euro-atlantique; poursuivre notre coopération en matière de défense et de sécurité sur le flanc est de l'OTAN, notamment par l'intermédiaire de la présence avancée renforcée et au moyen d'autres contributions à la position de dissuasion et de défense renforcée de l'OTAN;





utiliser nos régimes de sanctions respectifs au Canada et en Europe pour faire progresser les efforts visant à garantir que les sanctions à l'encontre du régime russe et de ceux qui le soutiennent auront le plus grand impact possible;





pour faire progresser les efforts visant à garantir que les sanctions à l'encontre du régime russe et de ceux qui le soutiennent auront le plus grand impact possible; poursuivre notre collaboration au sein de diverses tribunes pour veiller à l'élaboration d'un plan clair et réalisable pour la reconstruction et le développement de l' Ukraine après le conflit;





après le conflit; finaliser rapidement un accord général bilatéral sur la sécurité des informations relatives à la sécurité industrielle et à la défense, qui contribuera à approfondir notre coopération bilatérale en matière de sécurité et à favoriser l'échange de renseignements et la collaboration dans le domaine de la défense;





travailler ensemble pour faire progresser la coopération bilatérale en matière de sécurité énergétique, notamment en soutenant la transition vers des technologies d'énergie propre;





continuer de forger des relations commerciales solides axées sur le commerce, l'investissement et la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

Nous sommes impatients de nous réunir de nouveau dans les années à venir pour faire le point sur les progrès accomplis et déterminer de nouveaux domaines de coopération.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

