Déclaration conjointe du ministre Jonathan Wilkinson et du ministre Seamus O'Regan sur la décision de Teck Resources Limited d'annuler le projet proposé de sables bitumineux Frontier

OTTAWA, le 23 févr. 2020 /CNW/ - « L'entreprise Teck Resources Limited nous a informés qu'elle a retiré sa demande réglementaire pour le projet proposé de sables bitumineux Frontier dans le nord de l'Alberta. Nous comprenons que l'entreprise a pris une décision difficile.

Par conséquent, le Cabinet ne prendra plus une décision sur ce projet.

D'importantes parties de l'économie du Canada se sont forgées grâce à notre secteur des ressources naturelles et aux personnes de partout au pays qui travaillent dans ce secteur depuis des générations. Notre gouvernement est fermement résolu à exploiter nos ressources naturelles de manière durable et à créer de bons emplois pour la classe moyenne. Une économie vigoureuse va évidemment de pair avec un environnement sain.

Comme l'entreprise Teck l'a signalé, et comme de nombreux intervenants de l'industrie le savent, les investisseurs et les consommateurs de partout dans le monde cherchent de plus en plus des produits écologiques et souhaitent que les ressources soient exploitées de manière durable.

Nous sommes du même avis que l'entreprise Teck et d'importants groupes de l'industrie : tous les ordres de gouvernement ont besoin d'un vrai plan pour lutter dès maintenant contre les changements climatiques et pour passer à une économie carboneutre d'ici 2050.

Le Canada demeurera compétitif dans l'économie mondiale si ses industries continuent à faire preuve d'innovation en mettant à profit les meilleures technologies du monde et si les gouvernements unissent leurs efforts pour établir un plan sérieux visant à protéger l'environnement.

Nous reconnaissons aussi le travail de consultation de calibre mondial réalisé par l'entreprise Teck dans le cadre de ce projet, y compris les efforts qu'elle a déployés pour consulter les collectivités autochtones tout au long du processus. Le modèle de consultation de Teck est un exemple positif pour les futurs promoteurs.

Il ne fait aucun doute que la lutte contre les changements climatiques est un défi d'envergure mondiale. Voilà pourquoi les différentes administrations doivent travailler ensemble et en partenariat avec l'industrie. Le Canada a l'esprit d'innovation, le talent et le savoir-faire nécessaires pour être chef de file mondial dans le domaine de l'exploitation écologique et socialement responsable des ressources.

Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec tous les ordres du gouvernement du pays et avec le secteur des ressources pour continuer à créer de bons emplois et pour stimuler une économie axée sur une croissance propre et durable qui bénéficie à tous. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected], Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, 343-549-3870, [email protected]

