TORONTO, le 4 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de l'Énergie et des Mines se sont réunis au congrès de 2025 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, à Toronto, pour discuter de l'imposition injustifiée de droits de douane par les États-Unis et ont fait la déclaration suivante :

« Face aux restrictions au libre-échange imposées par notre principal partenaire commercial, nous mettrons en place des mesures déterminantes pour garantir la compétitivité et le succès des entreprises canadiennes à l'échelle mondiale. Nous nous concentrerons notamment sur l'accélération de l'exploitation des ressources, en rendant les processus d'autorisation et de réglementation plus efficaces et rapides.

« Le Canada assure actuellement l'approvisionnement en minéraux critiques dont dépendent nos alliés, notamment les États-Unis, pour les secteurs de l'énergie propre, de la défense et de la fabrication de pointe. Et nous continuerons à faire valoir directement auprès du peuple américain qu'il est dans son intérêt de s'associer à un voisin démocratique fiable.

« En accélérant l'essor de nos activités de développement, nous ouvrirons de nouvelles possibilités pour répondre à la demande mondiale croissante en minéraux critiques, en nous appuyant sur notre expertise minière de calibre mondial et notre main-d'œuvre hautement qualifiée. Ces atouts nous permettront de pourvoir à nos besoins et à ceux de nos alliés sur la scène internationale, contribuant ainsi à stimuler nos économies et à renforcer la sécurité nationale.

« Les ministres s'engagent à travailler ensemble pour mettre en place des processus réglementaires prévisibles, fiables et opportuns, en éliminant de manière urgente les chevauchements inutiles. Cette collaboration s'inscrira dans le respect des compétences législatives des deux ordres de gouvernement.

« Reconnaissant les droits des peuples autochtones, nos gouvernements, dans le respect de leurs rôles et responsabilités respectifs, continueront à travailler avec leurs partenaires autochtones afin de faire progresser les possibilités économiques qui leur sont importantes. En maintenant des critères environnementaux et en matière de travail rigoureux, les gouvernements travailleront également avec l'industrie et les intervenants pour promouvoir les possibilités économiques offertes par les vastes ressources naturelles au Canada.

« Nous poursuivrons ce travail urgent dans les jours à venir et mettrons en place des solutions pour protéger l'économie canadienne. »



Cette déclaration est signée par:

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

L'honorable George Pirie, ministre des Mines de l'Ontario

L'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Énergie et de l'Électrification de l'Ontario

L'honorable Maïté Banchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

L'honorable Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, ministre responsable du Développement économique régional du Québec et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

L'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse

L'honorable Trevor Boudreau, ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse

L'honorable John Herron, ministre des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick

L'honorable René Legacy, vice-premier ministre, ministre des Finances et du Conseil du Trésor, ministre responsable de l'Énergie et ministre responsable de la Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick

L'honorable Jamie Moses, ministre des Affaires, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois du Manitoba

L'honorable Mike Moyes Riel, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba

L'honorable Jagrup Brar, ministre des Mines et des Minéraux critiques de la Colombie-Britannique

L'honorable Adrian Dix, ministre de l'Énergie et des Solutions climatiques de la Colombie-Britannique

L'honorable Gilles Arsenault, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique et ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones de l'Île-du-Prince-Édouard

L'honorable Colleen Young, ministre de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan

L'honorable Jeremy Harrison, ministre de la Société d'investissements de la Couronne, ministre responsable de la Commission de la fonction publique, de la société SaskEnergy, de Saskatchewan Government Insurance, de la société Saskatchewan Power, de Saskatchewan Telecommunications et de la Société de l'eau et ministre responsable des loteries et des jeux de hasard de la Saskatchewan

L'honorable Brian Jean, ministre de l'Énergie et des Minéraux de l'Alberta

L'honorable Nathan Neudorf, ministre de l'Abordabilité et des Services publics de l'Alberta

L'honorable Andrew Parsons, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador

L'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement et ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest

L'honorable John Streicker, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, ministre du Tourisme et de la Culture, ministre responsable de la Société de développement et de la Société d'énergie du Yukon et ministre responsable de la Direction des services en français du Yukon

L'honorable David Joanasie, ministre de l'Environnement, ministre responsable de l'Énergie et ministre des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut

L'honorable David Akeeagok, ministre de la Justice, du Développement économique, des Transports, des Mines et du Commerce et ministre responsable du Travail, de la Société de crédit commercial du Nunavut, de la Société de développement du Nunavut et du Tribunal des droits de la personne du Nunavut

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6069, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Bureau du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, [email protected]