SARNIA, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - La descente annuelle (non sanctionnée) de Port Huron est prévue le dimanche 15 août 2021 sur la rivière Sainte-Claire. Cet événement représente des risques pour les participants et les autres utilisateurs des voies navigables sur les 12 km (7,5 milles) du parcours. En plus de ces risques, la frontière canado-américaine demeure fermée jusqu'au moins le 21 août 2021, en raison de la pandémie de COVID-19.

Le courant rapide, la présence d'un grand nombre de participants, l'absence de gilets de sauvetage, la consommation d'alcool, la possibilité de conditions météorologiques difficiles, la température de l'eau, et les ressources limitées en matière de sauvetage peuvent nuire considérablement aux interventions d'urgence, et augmenter ainsi les risques de blessures graves ou même de décès. De plus, le regroupement de nombreuses personnes augmente le risque de propagation de la COVID-19.

La température de l'eau au cours des récentes descentes avoisinait en moyenne 17 - 19 degrés Celsius (entre 65 et 69 degrés Fahrenheit). Une immersion dans une eau dont la température est inférieure à 21 degrés Celsius (70 degrés Fahrenheit) peut causer de l'hypothermie, ce qui nuira à l'aptitude physique et diminuera la capacité d'une personne à se débrouiller seule ou à nager. Les premiers signes d'hypothermie comprennent les frissons et la perte de coordination et de jugement.

Le milieu marin (mouvement, soleil, vent, embruns) accélère les effets de la consommation d'alcool. L'alcool peut aussi accroître la fatigue et la vulnérabilité aux effets de l'eau froide, en plus d'affaiblir le jugement, la vision et le temps de réaction d'une personne.

Par le passé, cette descente a entraîné des tragédies. En 2014, un nageur expérimenté de 19 ans s'est noyé durant l'événement, malgré plus de 36 heures combinées de recherche par les Gardes côtières américaine et canadienne, ainsi que par de nombreux premiers intervenants locaux, étatiques, et fédéraux.

En 2016, environ 1 500 participants ont eu besoin d'aide lorsqu'ils ont accosté le littoral canadien à Sarnia et à Corunna, et ce, en raison de vents violents et de fortes averses. Plusieurs de ces participants se sont ainsi trouvés abandonnés à leur sort et soumis au processus de sécurité frontalière du Canada et des États-Unis. Pour compliquer les choses, bon nombre de ces personnes n'avait pas de pièce d'identité, d'argent ou de moyen de communication. Certains étaient blessés ou souffraient d'hypothermie.

Il s'agit d'une activité en soi particulièrement dangereuse, surtout pour les mineurs. En tant que premiers intervenants, la Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière canadienne recommandent aux gens de ne pas participer à cet événement. Si vous choisissez tout de même de participer à l'événement, nous vous encourageons fortement à prendre plusieurs précautions :

Peu importe votre âge ou votre capacité à nager, portez en tout temps un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel de la taille appropriée approuvé par la Garde côtière des États-Unis ou par la Garde côtière canadienne;

Apportez des sacs imperméables pour vos articles personnels et pièces d'identité;

Préparez un « plan de navigation » avec une personne qui ne participe pas et qui peut signaler votre retard à la Garde côtière si vous ne communiquez pas avec elle à l'heure convenue;

Ne partez pas seul. Utilisez le système de surveillance mutuelle en gardant un œil les uns sur les autres, et signalez immédiatement tout incident ou toute situation de détresse au représentant de l'agence de première intervention la plus proche;

Abstenez-vous de consommer de l'alcool;

Portez un masque si la distanciation physique est impossible;

Habillez-vous de façon appropriée pour le temps et l'eau froide. Utilisez une embarcation qui limite votre immersion dans l'eau et qui peut être contrôlée avec des rames ou des pagaies;

Restez près de la rive et demeurez en dehors du chenal de navigation;

Ajoutez de façon permanente sur votre embarcation et votre équipement, votre nom, numéro de téléphone et les coordonnées de toute personne à contacter.

La Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière canadienne, appuyées par un grand nombre d'organismes fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux, sont des professionnels hautement qualifiés dont les ressources sont limitées. Nous assumons cette responsabilité, mais, comme les autres premiers intervenants, nous ne pouvons être partout. Nous comptons sur les membres de la famille, et sur tous les usagers du milieu marin pour prendre soin les uns des autres, prendre soin d'eux-mêmes, porter des gilets de sauvetage, et ne pas boire d'alcool, lorsqu'ils sont sur l'eau, pour améliorer la probabilité qu'ils rentrent chez eux en toute sécurité.

Marc-André Meunier Michael J. Johnston Commissaire adjoint Contre-amiral Garde côtière canadienne Capitaine, district no 9 Région du Centre Garde côtière des États-Unis

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et bien plus par fils RSS. Pour plus d'information ou pour vous abonner, visitez le http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-eng.htm.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Relations avec les médias, Pêches, Océans et Garde côtière canadienne, Région de l'Arctique, 204-984-4715, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccg-gcc.gc.ca/