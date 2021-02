Déclaration conjointe des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières concernant la récente volatilité des marchés

TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) suivent de près les fluctuations extrêmes des cours de certaines actions et leur incidence potentielle sur la volatilité des marchés financiers canadiens. Si nous déterminons que des activités abusives ou manipulatrices ont lieu sur les marchés, nous prendrons toute mesure réglementaire jugée appropriée pour protéger les investisseurs.

Disposant d'une robuste infrastructure de surveillance des marchés, les autorités et organismes de réglementation canadiens travaillent en étroite collaboration afin de protéger les investisseurs tout veillant au fonctionnement ordonné et à l'intégrité des marchés. Nous surveillons en temps réel l'activité qui se déroule sur les marchés afin de favoriser des marchés financiers sains au Canada et de protéger les investisseurs. Les marchés financiers canadiens demeurent solides.

Reconnaissant que la négociation et la volatilité sur les marchés transcendent les frontières, les ACVM et l'OCRCVM demeurent en communication étroite avec les organismes de réglementation du pays et de l'étranger.

Nous continuons aussi de communiquer de près avec les entités réglementées et continueront de vérifier que les émetteurs se conforment aux obligations de déclaration concernant tout fait important pouvant influer sur le cours de leurs actions.

Nous mettons en garde les investisseurs et leur rappelons de bien vérifier la source d'information et les conseils sur lesquels ils se fondent pour prendre leurs décisions de placement. Les sites de clavardage en ligne ne sont pas réglementés et pourraient relayer de l'information inexacte ou ne convenant pas à certains investisseurs. Les investisseurs devraient toujours vérifier l'inscription de toute personne ou entreprise qui tente de leur vendre un produit de placement ou de leur fournir des conseils en placement. Pour ce faire, il peuvent consulter le site sontilsinscrits.ca ou la base de données de l'OCRCVM sur les conseillers travaillant pour des sociétés réglementées par l'OCRCVM.

Les ACVM et l'OCRCVM continueront de veiller à ce que les investisseurs soient protégés contre toute pratique frauduleuse ou inéquitable sur les marchés financiers.

