OTTAWA, ON, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller, et Mme Stephanie Scott, directrice exécutive du Centre national pour la vérité et la reconciliation, ont fait cette déclaration conjointe aujourd'hui à l'occasion de la levée du drapeau des survivants sur la colline du Parlement :

« Avec ce drapeau, les survivants des pensionnats ont créé un message puissant pour tous les Canadiens. C'est un appel à la mémoire et un appel à l'action. Il crée un précédent pour que les voix des survivants soient entendues. Nous espérons que tous ceux qui verront le drapeau - tous ceux qui travaillent sur la colline du Parlement et tous ceux qui viendront nous rendre visite - prendront le temps de réfléchir à la signification du drapeau et à la façon dont ils peuvent continuer à soutenir le travail continu de vérité et de réconciliation.

La levée du drapeau d'aujourd'hui représente l'engagement continu du Canada à l'égard de la réconciliation et de l'hommage à la vie de ceux qui ne sont pas rentrés chez eux, des survivants et des personnes touchées par le système des pensionnats.

Le drapeau des survivants a été hissé pour la première fois sur la colline du Parlement en septembre dernier lors d'une cérémonie spéciale marquant la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Il flottera maintenant sur la colline du Parlement jusqu'à ce que son emplacement permanent soit déterminé.

Aujourd'hui est un jour important - un jour où le gouvernement du Canada reconnaît son rôle dans le passé, son impact sur le présent et son engagement à faire une réelle différence dans tout le pays pour toutes les générations futures. Notre gouvernement continue de travailler avec les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis qui entreprennent le travail difficile et important de chercher et de commémorer les enfants qui ne sont jamais revenus à la maison.

Notre relation avec les peuples autochtones ne peut être renforcée que par la recherche de la vérité et la lutte contre les préjugés, aussi douloureux soient-ils. »

