TORONTO, le 4 mai 2022 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), qui gère et exploite l'aéroport international Pearson de Toronto, est extrêmement fière de la façon dont tous les employés ont répondu à l'appel tout au long de la pandémie. Toutefois, nous sommes aussi très conscients des temps d'attente extrêmes auxquels font face les passagers à l'aéroport Pearson de Toronto.

Un aéroport représente un écosystème complexe d'intervenants, dont chacun est responsable de fournir différents aspects du voyage d'un passager au sein de l'installation. Il y a trois points de contrôle gouvernementaux dans notre aéroport :

Contrôle de sécurité avant l'embarquement, assuré par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) Dédouanement préalable pour tous les départs vers les destinations américaines, assuré par la U.S. Customs and Border Protection (USCBP) Dédouanement pour les vols internationaux à leur arrivée au Canada , assuré par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), y compris les exigences supplémentaires établies par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

Les temps d'attente aux points de contrôle de sécurité pour les passagers au départ subissent les contrecoups des problèmes de dotation à l'ACSTA. Les voyageurs à destination des États-Unis sont touchés par les pénuries de personnel de l'ACSTA et de la USCBP. De plus, les passagers internationaux qui arrivent au Canada sont confrontés à des engorgements et à de très longs délais de traitement à la frontière, ce qui est la conséquence directe des anciennes exigences de la santé publique en réponse à la pandémie de COVID-19. Pour éviter une congestion importante de passagers, le personnel des aéroports et des compagnies aériennes est obligé de retenir les passagers dans les avions et de contrôler délibérément le flux des voyageurs qui arrivent dans la salle des douanes pour que l'ASFC puisse les traiter. Nous sommes conscients que ce processus peut être extrêmement frustrant pour les passagers.

Les aéroports ont sonné l'alarme au sujet du manque d'investissement dans le secteur, des projets cruciaux qui ont dû être reportés, des mises à pied d'employés spécialisés et de la pénurie de main-d'œuvre qui en a résulté, ainsi que des difficultés financières qui subsistent en raison de la pandémie.

La GTAA demande instamment au gouvernement du Canada :

De simplifier ou d'éliminer les anciennes exigences de la santé publique à l'arrivée dans les aéroports du Canada et, ce faisant, de contribuer à réduire les engorgements lors de l'arrivée des passagers internationaux;

De collaborer avec le gouvernement des États-Unis pour veiller à ce que le personnel et la capacité des sites de dédouanement préalable reviennent aux niveaux qu'ils étaient avant la pandémie.

Même si nous avons repris nos activités, nous sommes loin d'être rétablis. Compte tenu de l'importance de l'aviation pour l'économie nationale et la perception mondiale à l'égard du Canada, nous avons besoin de l'aide immédiate du gouvernement pour appuyer la reprise du secteur aérien afin que nous puissions de nouveau accueillir fièrement le monde. L'objectif de la GTAA est d'offrir une expérience sécuritaire, saine et harmonieuse à tous ceux qui passent par l'aéroport Pearson de Toronto et d'offrir aux voyageurs aériens au Canada l'expérience de voyage de calibre mondial qu'ils méritent et à laquelle ils s'attendent.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord - 40 millions + de passagers » par le Conseil international des aéroports (ou ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI son prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

