OTTAWA, ON, le 30 déc. 2020 /CNW/ - Santé Canada sait que la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni a délivré une autorisation concernant un vaccin contre la COVID-19 fabriqué par AstraZeneca.

Santé Canada examine le vaccin d'AstraZeneca depuis qu'il a été soumis le 1er octobre 2020 et a accéléré le processus d'examen des vaccins contre la COVID-19. Pour ce faire, le Ministère a mis en place un processus d'examen en continu selon lequel les données sont examinées au fur et à mesure qu'elles sont reçues de la part du fabricant. Ce processus continu, mis en place en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19 signé le 16 septembre 2020, permet de raccourcir les délais d'examen sans compromettre l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits.

AstraZeneca doit encore fournir des renseignements et des données aux fins d'examen. À ce stade-ci, Santé Canada ne peut fournir d'échéancier précis quant à la fin du processus d'examen.

Le Ministère travaille en étroite collaboration avec les organismes de réglementation internationaux, dont la MHRA du Royaume-Uni, pour échanger des renseignements et des données sur les vaccins actuellement à l'étude.

Santé Canada travaille d'arrache-pied pour permettre aux Canadiens et aux Canadiennes d'avoir accès aux vaccins contre la COVID-19 le plus rapidement possible, sans toutefois compromettre les normes à respecter pour assurer l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits. La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens et des Canadiennes est une priorité absolue.

Le 9 décembre, Santé Canada a accordé une autorisation concernant le vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Puis, le 23 décembre, le Ministère a autorisé un deuxième vaccin contre la COVID-19, fabriqué par Moderna.

