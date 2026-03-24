, le 24 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, et Sigrun Aasland, ministre norvégienne de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, se sont rencontrées à Ottawa, Canada, le 24 mars 2026.

Prenant acte de la Déclaration commune sur la collaboration stratégique entre le Canada et le Royaume de Norvège, publiée le 14 mars 2026 par le Premier ministre du Canada, M. Mark Carney, et le Premier ministre de Norvège, M. Jonas Gahr Støre, les ministres ont réaffirmé un engagement commun à renforcer la coopération bilatérale en matière de recherche et d'innovation, en particulier en matière de recherche dans l'Arctique, d'études climatiques, de sciences marines, d'intelligence artificielle et de technologies quantiques. Les deux parties ont exprimé un vif intérêt à explorer les possibilités d'élargir les partenariats entre leurs communautés de recherche, et de dialoguer pour déterminer de nouvelles voies de coopération dans des domaines d'intérêt mutuel, par exemple, en s'appuyant sur le partenariat du Canada dans le cadre de la stratégie Panorama de la Norvège, sur la coopération bien établie Canada-pays nordiques en matière de financement de la recherche, ainsi que sur l'association des deux pays avec Horizon Europe.

Les éléments suivants ont été soulevés comme moyens par l'entremise desquels la coopération en matière de recherche et de politiques entre les deux pays pourrait s'accélérer :

Quantique. Explorer des mécanismes pour explorer des intérêts partagés et pour faire avancer la collaboration en technologies quantiques grâce à des forces complémentaires, telles que l'exploitation des possibilités en matière de recherche à double usage, de talent et de premières étapes de l'innovation, y compris en tirant parti d'initiatives en cours, telles que : les appels du programme Alliance, volet International du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG); les subventions Catalyseur du CRSNG; l'initiative de la Norvège sur la technologie quantique et la future stratégie quantique; et les événements, les missions commerciales et les autres activités conjointes de la Communauté transatlantique du quantique (TQC) de l'OTAN.

Explorer des mécanismes pour explorer des intérêts partagés et pour faire avancer la collaboration en technologies quantiques grâce à des forces complémentaires, telles que l'exploitation des possibilités en matière de recherche à double usage, de talent et de premières étapes de l'innovation, y compris en tirant parti d'initiatives en cours, telles que : les appels du programme Alliance, volet International du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG); les subventions Catalyseur du CRSNG; l'initiative de la Norvège sur la technologie quantique et la future stratégie quantique; et les événements, les missions commerciales et les autres activités conjointes de la Communauté transatlantique du quantique (TQC) de l'OTAN. Sécurité de la recherche. Participer à un dialogue soutenu sur la sécurité de la recherche, en mettant particulièrement l'accent sur l'Arctique, en reconnaissant que la région est un théâtre émergent de concurrence géopolitique et un espace essentiel à la recherche et au développement de technologies pouvant répondre à certains de nos défis les plus urgents, y compris le changement climatique. Les deux pays demeurent engagés à renforcer la coopération pour protéger la recherche et l'innovation dans l'Arctique et renforcer la résilience.

Participer à un dialogue soutenu sur la sécurité de la recherche, en mettant particulièrement l'accent sur l'Arctique, en reconnaissant que la région est un théâtre émergent de concurrence géopolitique et un espace essentiel à la recherche et au développement de technologies pouvant répondre à certains de nos défis les plus urgents, y compris le changement climatique. Les deux pays demeurent engagés à renforcer la coopération pour protéger la recherche et l'innovation dans l'Arctique et renforcer la résilience. Recherche arctique et circumpolaire. Explorer des moyens d'élargir la coopération scientifique et de recherche sur les questions d'intérêt commun dans l'Arctique, notamment en poursuivant la promotion de la coopération dans la région arctique en tant que nations arctiques et membres fondateurs du Conseil de l'Arctique. Les deux parties s'engagent conjointement à créer des possibilités pour renforcer la coopération en matière de recherche, promouvoir l'éducation et la formation de la prochaine génération de chercheurs arctiques qui incluent de manière significative les savoirs autochtones, tout en établissant des relations respectueuses avec les peuples autochtones et les autres habitants du Nord.

Explorer des moyens d'élargir la coopération scientifique et de recherche sur les questions d'intérêt commun dans l'Arctique, notamment en poursuivant la promotion de la coopération dans la région arctique en tant que nations arctiques et membres fondateurs du Conseil de l'Arctique. Les deux parties s'engagent conjointement à créer des possibilités pour renforcer la coopération en matière de recherche, promouvoir l'éducation et la formation de la prochaine génération de chercheurs arctiques qui incluent de manière significative les savoirs autochtones, tout en établissant des relations respectueuses avec les peuples autochtones et les autres habitants du Nord. Collaboration et mobilité internationales. Continuer à favoriser une science ouverte et collaborative qui profite aux deux pays et à la communauté mondiale. Les deux pays restent engagés à soutenir leurs chercheurs pour accélérer la découverte, partager les connaissances et l'expertise, et favoriser les innovations qui profitent à nos sociétés et à nos économies. Ces partenariats aident à faire progresser des découvertes de pointe, à renforcer les réseaux de recherche mondiaux et à accélérer les solutions aux défis communs. Un dialogue régulier pourrait être exploré pour approfondir les relations en science et en recherche entre les deux pays.

Continuer à favoriser une science ouverte et collaborative qui profite aux deux pays et à la communauté mondiale. Les deux pays restent engagés à soutenir leurs chercheurs pour accélérer la découverte, partager les connaissances et l'expertise, et favoriser les innovations qui profitent à nos sociétés et à nos économies. Ces partenariats aident à faire progresser des découvertes de pointe, à renforcer les réseaux de recherche mondiaux et à accélérer les solutions aux défis communs. Un dialogue régulier pourrait être exploré pour approfondir les relations en science et en recherche entre les deux pays. Coopération dans le cadre d'Horizon Europe et d'Eureka. Poursuivre la collaboration dans le cadre du Pilier 2 d'Horizon Europe, y compris en organisant des événements de jumelage stratégique. À la fin de 2025, une telle collaboration était centrée sur la science climatique et les matières premières critiques. En 2026, des initiatives ciblées en science océanique ont commencé à réunir les chercheurs canadiens et norvégiens et les partenaires pour obtenir un financement dans le cadre du programme de travail de 2026-2027. Renforcer la collaboration Canada-Norvège entre entreprises, chercheurs et universitaires dans le cadre du programme Eureka, sous l'égide du Conseil norvégien de la recherche et du Conseil national de recherches du Canada.

Poursuivre la collaboration dans le cadre du Pilier 2 d'Horizon Europe, y compris en organisant des événements de jumelage stratégique. À la fin de 2025, une telle collaboration était centrée sur la science climatique et les matières premières critiques. En 2026, des initiatives ciblées en science océanique ont commencé à réunir les chercheurs canadiens et norvégiens et les partenaires pour obtenir un financement dans le cadre du programme de travail de 2026-2027. Renforcer la collaboration Canada-Norvège entre entreprises, chercheurs et universitaires dans le cadre du programme Eureka, sous l'égide du Conseil norvégien de la recherche et du Conseil national de recherches du Canada. Recherche marine. Poursuivre la coopération bilatérale et multilatérale étroite dans tous les domaines de la recherche marine, notamment l'océanographie, les espèces aquatiques, les sciences de l'eau et l'hydrographie.

Les ministres ont souligné qu'en renforçant la collaboration scientifique et en soutenant l'échange de connaissances entre nos établissements de premier plan, le Canada et la Norvège réalisent une ambition commune de stimuler l'innovation et de contribuer à des solutions durables pour les défis mondiaux, conformément à l'intention exprimée par les Premiers ministres Carney et Støre.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada