TORONTO, le 8 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, participera à une discussion informelle avec l'ancien secrétaire aux Transports des États-Unis, Pete Buttigieg, au Global Progress Action Summit de 2026. Ils parleront de croissance économique et souligneront l'importance de la gouvernance et de la collaboration dans un monde moderne interrelié.

Date : Le samedi 9 mai 2026

Heure : 9 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Toronto (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec le coordonnateur de l'événement chez Canada2020, Liam Roche, à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Liam Roche, Canada2020, [email protected], 613-981-5426; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]