Déclaration commune en soutien au rétablissement et à la reconstruction de l'Ukraine

OTTAWA, ON, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Nous, dirigeants du Groupe des Sept (G7), réaffirmons notre soutien inébranlable à l'Ukraine aujourd'hui et à l'avenir, en temps de guerre comme en temps de paix. Comme nous l'avions déclaré dans le communiqué des dirigeants paru lors du Sommet du G7 dans les Pouilles, de concert avec nos partenaires internationaux, nous demeurons déterminés à fournir à l'Ukraine et au peuple ukrainien un appui militaire, budgétaire et humanitaire ainsi qu'une aide à la reconstruction. De plus, nous sommes fermement déterminés à aider l'Ukraine à répondre à ses besoins urgents en matière de financement à court terme, mais aussi à soutenir ses priorités à long terme en matière de rétablissement et de reconstruction.

Nous dissipons toute idée fausse selon laquelle le temps joue en faveur de la Russie ou la Russie pourrait l'emporter en provoquant l'échec économique de l'Ukraine. La guerre d'agression russe a lourdement endommagé les villes et les infrastructures ukrainiennes. Aujourd'hui, nous réitérons un éventail d'engagements pour en neutraliser les effets.

Premièrement, en regard du droit international, il ne fait aucun doute que la Russie a la responsabilité de payer pour les dommages qu'elle cause. Nous réaffirmons que, conformément à toutes les lois applicables et à nos systèmes juridiques respectifs, les actifs souverains de la Russie dans nos territoires demeureront gelés jusqu'à ce que la Russie mette un terme à son agression et paie pour les dommages qu'elle a causés à l'Ukraine.

Deuxièmement, nous nous engageons à employer notre soutien économique pour aider l'Ukraine à maintenir sa stabilité macrofinancière, réparer et construire des infrastructures essentielles, notamment dans le secteur de l'énergie, stimuler la croissance économique ainsi que favoriser la résilience de la société et la mise en œuvre des réformes prioritaires. Il s'agira par exemple d'améliorer le climat commercial, de renforcer la lutte contre la corruption, de réformer le système judiciaire et de promouvoir la primauté du droit dans le contexte du processus d'adhésion à l'Union européenne. Nous offrirons également un appui à l'Ukraine pour favoriser une absorption rapide et transparente des fonds des donateurs.

Troisièmement, nous continuons de donner suite ensemble à la décision prise au Sommet du G7 dans les Pouilles, qui consiste à instaurer des prêts dans le cadre de l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires pour l'Ukraine d'ici la fin de l'année, afin de mettre à la disposition de l'Ukraine un financement supplémentaire d'environ 50 milliards de dollars américains. Le service et le remboursement de ces prêts seront assurés par les futurs flux de recettes extraordinaires provenant de l'immobilisation des actifs souverains russes détenus dans l'Union européenne et d'autres territoires administratifs. Une partie de ce financement sera consacrée au soutien militaire à l'Ukraine. Nous maintiendrons notre solidarité dans le cadre de notre engagement à soutenir l'Ukraine.

Quatrièmement, nous continuerons également de concrétiser notre vision en définissant une stratégie sur le redressement économique et la reconstruction de l'Ukraine, ainsi qu'en coordonnant et en orientant notre soutien à cet égard par l'intermédiaire de la Plateforme de coordination des donateurs pour l'Ukraine. Il s'agira notamment de mobiliser les contributions du secteur privé, de tirer parti de fonds provenant de sources bilatérales, de l'Union européenne et d'institutions financières internationales, et de soutenir le programme de réformes de l'Ukraine en vue de son adhésion à l'Union européenne. Nous continuerons de renforcer le capital humain de l'Ukraine en répondant aux besoins humanitaires et en favorisant la protection sociale.

Enfin, nous continuerons d'évaluer et de suivre les progrès réalisés au regard de ces engagements dans le cadre des réunions de la Plateforme de coordination des donateurs pour l'Ukraine et de la Conférence sur le redressement de l'Ukraine, dont la prochaine édition annuelle sera organisée par l'Italie en 2025.

Afin de concrétiser les engagements susmentionnés, nous nous efforcerons chacun de fournir à l'Ukraine un soutien bilatéral ciblé, conformément à la présente déclaration commune et aux dispositions et accords bilatéraux en matière de sécurité négociés et conclus avec l'Ukraine.

Quant à l'Ukraine, elle est résolue à mettre en œuvre ses réformes dans les domaines de l'économie, de la justice, de la lutte contre la corruption, de la saine gouvernance, de la défense, de l'administration publique, de la gestion des investissements publics et de l'application de la loi. Ces réformes sont nécessaires et seront cruciales pour assurer un soutien à long terme à la reconstruction et au redressement du pays.

Notre message est clair : nous demeurons résolument attachés à l'objectif stratégique de voir une Ukraine libre, indépendante, démocratique et souveraine, à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, qui soit prospère et capable de se défendre. Nous soulignons l'importance d'un redressement inclusif et respectueux de l'égalité des sexes et la nécessité de répondre aux différents besoins des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap, ainsi que des autres groupes de la population touchés de manière disproportionnée par la guerre d'agression de la Russie. Par notre soutien collectif en faveur de la reconstruction et du redressement de l'Ukraine, nous veillerons à ce que la Russie échoue dans son objectif de soumettre l'Ukraine, et à ce que celle-ci se relève de cette guerre d'agression, forte d'une société modernisée, dynamique, inclusive et d'une économie novatrice, à même de résister aux menaces de la Russie. Les autres pays qui souhaitent contribuer à ces efforts de soutien à la reconstruction et au redressement à long terme de l'Ukraine sont invités à souscrire à la présente déclaration commune, et ce, à tout moment.

