TORONTO, le 2 mars 2024 /CNW/ - Nous, le premier ministre Justin Trudeau du Canada et la présidente Giorgia Meloni du Conseil des ministres de l'Italie, nous sommes rencontrés aujourd'hui à Toronto, en Ontario, pour réaffirmer la profonde amitié et les valeurs qui unissent le Canada et l'Italie et discuter de nos intérêts communs, notamment celui d'offrir une prospérité durable à nos citoyens dans un contexte mondial complexe.

Nous croyons en la nécessité de renforcer la résilience des pays pour qu'ils puissent s'attaquer aux enjeux mondiaux. Le Canada et l'Italie peuvent travailler de manière stratégique afin d'atteindre cet objectif.

En tant que nations commerçantes, le Canada et l'Italie comprennent l'importance d'un ordre fondé sur des règles et efficace et des avantages que peut procurer un contexte commercial prévisible, transparent et accessible. Nous nous réjouissons de notre partenariat économique fort et grandissant, lequel génère une croissance économique durable, des emplois et des innovations dans nos deux pays.

Le Canada et l'Italie entretiennent une étroite relation en matière de commerce et d'investissement. En effet, nos économies sont complémentaires et bénéficient de la vigueur de petites et moyennes entreprises. L'Italie est le deuxième plus important partenaire commercial du Canada au sein de l'Union européenne, et le commerce bilatéral a atteint un sommet de 15,8 milliards de dollars en 2023. En outre, nous savons que la communauté composée de 1,6 million de Canadiens d'origine italienne contribue activement à notre relation et à faire de nos pays ce qu'ils sont.

Aujourd'hui, nous avons convenu de resserrer encore davantage nos liens politiques, économiques et stratégiques et de fortifier notre relation bilatérale déjà excellente en nous engageant à établir la feuille de route Canada-Italie pour une coopération améliorée. Cette feuille de route mettra de l'avant des plans ambitieux et concrets qui guideront notre collaboration des trois à cinq prochaines années dans des dossiers prioritaires. Pensons notamment à la sécurité énergétique et à la transition vers un avenir axé sur l'énergie durable, aux changements climatiques et à la biodiversité, à la migration, à la croissance économique durable ainsi qu'à la recherche et à l'innovation, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Puisqu'elle favorisera le resserrement des liens et des orientations stratégiques, cette feuille de route commune sera le fondement d'un partenariat renouvelé et revigoré qui contribuera à la prospérité du Canada et de l'Italie ainsi qu'à notre collaboration autour d'objectifs communs sur la scène mondiale. Nous sommes déjà impatients d'examiner les progrès qui auront été réalisés dans l'élaboration de la feuille de route au cours de notre prochaine rencontre en Italie, au mois de juin.

Aujourd'hui, nous avons également discuté des priorités de la présidence italienne du G7 et de notre engagement à relever les défis mondiaux urgents et à faire progresser nos objectifs communs. Comme l'Italie occupera la présidence du G7 en 2024 et que ce sera au tour du Canada en 2025, nous travaillerons en étroite collaboration à l'avancement des priorités du G7, qu'il s'agisse de maintenir l'ordre international fondé sur des règles en fonction de la Charte des Nations Unies, de protéger la paix et la sécurité internationales ou de promouvoir les droits de la personne et les libertés fondamentales. Nous ferons également progresser nos priorités communes qui sont liées à la résilience de l'économie et des chaînes d'approvisionnement, à la gouvernance de l'intelligence artificielle et des technologies numériques, à l'environnement, à l'action climatique et à l'énergie propre ainsi qu'à la santé et à la sécurité alimentaire. Au sein du G7, nous souhaitons également poursuivre les discussions sur la migration irrégulière.

Le Canada et l'Italie travailleront de concert à la poursuite des Objectifs de développement durable, notamment au moyen du financement du développement. Nous avons tous deux la volonté de favoriser la croissance inclusive et le développement économique durable en collaboration avec nos partenaires africains. Le Canada salue d'ailleurs la décision de l'Italie d'accorder une place importante à l'Afrique au cours de sa présidence du G7 ainsi que les objectifs et priorités du Plan Mattei annoncés lors du récent Sommet Italie-Afrique.

En tant qu'Alliés de l'OTAN et partenaires au sein du G7, du G20 et des Nations Unies, nous luttons en étroit partenariat contre les difficultés et les crises sans précédent qui sévissent à l'échelle planétaire sur le plan de la sécurité, de la politique et de l'économie, comme la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ainsi que les conflits et l'instabilité en cours à Gaza, dans l'ensemble du Moyen-Orient et en mer Rouge. Le Canada et l'Italie maintiennent leur appui envers une région indo-pacifique libre et ouverte qui est inclusive, prospère, sûre et fondée sur la primauté du droit.

