OTTAWA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - La situation entre le Liban et Israël depuis le 8 octobre 2023 est intolérable et présente un risque inacceptable d'escalade régionale plus large. Cette situation n'est dans l'intérêt de personne, ni du peuple israélien, ni du peuple libanais.

Il est temps de conclure un accord diplomatique qui permette aux civils des deux côtés de la frontière de rentrer chez eux en toute sécurité.

La diplomatie ne peut cependant pas réussir dans un contexte d'escalade du conflit.

Nous appelons donc à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours à la frontière israélo-libanaise afin de laisser la place à la diplomatie et à la conclusion d'un règlement diplomatique conforme à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et à la mise en œuvre de la résolution 2735 du Conseil de sécurité des Nations Unies relativement à un cessez-le-feu à Gaza.

Nous appelons toutes les parties, y compris les gouvernements israélien et libanais, à approuver immédiatement le cessez-le-feu temporaire conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies pendant cette période, et à donner une véritable chance à un règlement diplomatique.

Nous serons ainsi prêts à soutenir pleinement toutes les initiatives diplomatiques visant à conclure un accord entre le Liban et Israël au cours de cette période, en se fondant sur les efforts déployés au cours des derniers mois, afin de mettre un terme à cette crise.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]