WASHINGTON, le 11 juill. 2024 /CNW/ - « En tant que dirigeants des nations arctiques du Canada, de la Finlande et des États-Unis, nous reconnaissons l'importance durable de la région de l'Arctique pour notre sécurité collective nationale sur le plan économique et climatique. Nous sommes donc déterminés à intensifier notre coopération pour faire en sorte que les régions polaires et arctiques restent pacifiques, prospères et axées sur la collaboration. À cet égard, nous annonçons un partenariat trilatéral renforcé appelé Pacte de collaboration sur les brise-glaces.

« Ce pacte s'appuiera sur les liens bilatéraux de longue date qu'entretiennent nos gouvernements. Dans le cadre de la première initiative du Pacte, nous unirons nos efforts pour veiller à ce que chacun de nos pays puisse continuer de construire des brise-glaces polaires et de l'Arctique de premier ordre et se doter d'autres capacités arctiques et polaires. Nous accomplirons ce travail en mettant en commun notre savoir-faire, nos renseignements et nos capacités. Au cours des six prochains mois, nous élaborerons conjointement un plan pour mettre en œuvre cette collaboration afin de construire ces navires très complexes et essentiels pour nos alliés et partenaires ayant des intérêts et des responsabilités dans les régions de l'Arctique et de l'Antarctique.

« Ce partenariat permettra de renforcer le secteur de la construction navale de chaque pays en vue de créer des emplois bien rémunérés dans les chantiers navals, chez les fabricants d'équipement maritime et dans de nombreux autres services connexes dans les trois pays. Dans l'Arctique, de nouvelles routes maritimes plus rapides pourraient contribuer à créer de nouvelles possibilités économiques et à faire baisser les coûts de transport. Dans l'Antarctique, notre partenariat pourrait également favoriser la recherche scientifique et la collaboration internationale.

« Ce partenariat ne se limite pas à la production collective de brise-glaces polaires et à la mise en place de capacités connexes, y compris des navires capables de naviguer dans l'Arctique et dans les régions polaires. Il vise à donner aux nations aux vues similaires les moyens de faire respecter les règles et les normes internationales afin de maintenir la paix et la stabilité dans les régions de l'Arctique et de l'Antarctique pour les générations à venir. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]