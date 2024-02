OTTAWA, ON, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Les premiers ministres de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande ont fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les rapports selon lesquels Israël prévoit mener une opération militaire à Rafah.

Nous sommes vivement préoccupés par les informations selon lesquelles Israël prévoit mener une offensive terrestre à Rafah. Une opération militaire à Rafah serait catastrophique. Environ 1,5 million de Palestiniens se sont réfugiés dans la région, dont un grand nombre de nos citoyens et de leurs familles. La situation humanitaire à Gaza étant déjà désastreuse, une opération militaire élargie aurait des effets dévastateurs sur les civils palestiniens. Nous exhortons le gouvernement d'Israël à ne pas s'engager dans cette voie. Les civils n'ont tout simplement nulle part où aller.

On observe un consensus international croissant sur cette question. Israël doit écouter ses amis et la communauté internationale. La protection des civils est primordiale et constitue une exigence du droit humanitaire international. On ne peut pas faire payer aux civils palestiniens le prix de la défaite du Hamas.

Il faut instaurer un cessez-le-feu humanitaire de toute urgence. Les otages doivent être libérés. Les besoins en aide humanitaire à Gaza n'ont jamais été aussi grands. Il faut assurer l'acheminement rapide, sûr et sans entrave de l'aide humanitaire aux civils. La Cour internationale de justice a été claire : Israël doit assurer l'accès aux services de base et à l'aide humanitaire essentielle et protéger les civils. Les décisions de la Cour sur les mesures provisoires ont force exécutoire.

Il est clair qu'un cessez-le-feu durable est nécessaire si l'on veut instaurer une paix à long terme pour les Israéliens et les Palestiniens. Toutefois, ce cessez-le-feu ne peut être unilatéral. Le Hamas doit déposer les armes et libérer immédiatement tous les otages. Une fois encore, nous condamnons sans équivoque les attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre Israël le 7 octobre.

En définitive, une solution politique négociée est nécessaire pour parvenir à une paix et à une sécurité durables. L'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande restent fermement attachés à une solution à deux États, y compris la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël, ce qui permettrait aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre côte à côte dans la paix, la sécurité et la dignité.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

