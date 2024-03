Le 31 mars est la Journée nationale des langues autochtones

GATINEAU, QC, le 31 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre de Services aux Autochtones Canada et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont fait la déclaration suivante :

« La Journée nationale des langues autochtones est l'occasion de rendre hommage au riche patrimoine linguistique des Premières Nations, des Inuit et des Métis partout au Canada. Cette journée nous rappelle l'importance des langues autochtones et leur rôle essentiel dans la préservation de l'histoire, de la culture et de l'identité des communautés autochtones.

Les langues autochtones constituent un mode d'expression vivant qui unit un peuple à ses ancêtres, à sa terre et à son mode de vie. Elles recèlent la sagesse de plusieurs générations et sont au cœur du tissu social des communautés autochtones. Malgré les difficultés attribuables aux politiques gouvernementales historiques, aux pensionnats et aux obstacles systémiques incessants, les langues autochtones demeurent une source de dynamisme et de renouveau pour les peuples autochtones.

Au cours de l'année, nous avons été témoins de mesures remarquables visant à aider les Autochtones partout au pays à se réapproprier, à revitaliser, à conserver et à renforcer leurs langues. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones, le gouvernement du Canada a lancé de nouveaux modèles de financement conçus par ses partenaires des Premières Nations et ses partenaires inuits et métis afin d'arriver à des accords à long terme, de conférer aux Autochtones un plus grand contrôle sur les décisions en matière de financement qui les touchent et de mieux répondre à leurs besoins particuliers.

Nous voyons régulièrement des exemples de gens des Premières Nations, d'Inuit et de Métis qui revitalisent leurs langues et en favorisent la résilience :

Makivvik entreprend un plan quinquennal pour soutenir des stratégies visant à élaborer et à mettre en œuvre des programmes et services pour les Inuit au Nunavik. Dans le cadre de ce projet, Makivvik financera l'Institut culturel Avataq pour qu'il forme et administre une autorité de la langue inuktitut, soit une institution centrale chargée d'appliquer les recommandations du rapport Illirijavut sur l'état de l'inuktitut au Nunavik.





La Nation métisse de la Saskatchewan entreprend un plan de travail quinquennal pour mettre en œuvre les priorités, les stratégies et les activités relatives aux langues métisses en Saskatchewan , telles que l'établissement d'une voie globale pour protéger et revitaliser le michif ainsi que l'amélioration de l'accès et de la reconnaissance du michif dans les services publics.





entreprend un plan de travail quinquennal pour mettre en œuvre les priorités, les stratégies et les activités relatives aux langues métisses en , telles que l'établissement d'une voie globale pour protéger et revitaliser le michif ainsi que l'amélioration de l'accès et de la reconnaissance du michif dans les services publics. En août 2023, le First Peoples' Cultural Council of British Columbia a planifié et organisé à Victoria un forum estival sur la revitalisation des langues. Cette activité de deux semaines visait à accroître la capacité des Premières Nations à revitaliser leurs langues. De plus, ce projet a permis au FPCC de concevoir une application multilingue, de reconstruire un clavier en langues des Premières Nations et de numériser des documents d'apprentissage de langue. Ainsi, les communautés des Premières Nations en Colombie-Britannique auront un meilleur accès aux outils et aux ressources favorisant leur apprentissage de la langue.

La crise nationale des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de genres divers disparues et assassinées est persistante et systémique. Pour y mettre un terme, nous devons nous attaquer à ses causes profondes et soutenir la revitalisation des langues et cultures. Les efforts communautaires pour renforcer les espaces culturels destinés à l'apprentissage de la langue sont un élément clé pour briser le cycle de la violence et favoriser la guérison.

À mesure que nous progressons, nous continuons à approfondir nos partenariats avec les peuples autochtones afin qu'ils se réapproprient, revitalisent, renforcent et préservent leurs langues. Nous sommes déterminés à travailler avec les peuples autochtones afin d'enrichir le paysage linguistique de notre pays. Grâce à des efforts collectifs et à un appui durable, nous souhaitons célébrer la vitalité et la résilience des langues autochtones en tant que mode d'expression vivant de la culture, de l'identité et du sentiment d'appartenance.

Ensemble, réaffirmons notre engagement à apprendre des Premières Nations, des Inuit et des Métis en soutenant la revitalisation des langues autochtones. »

SOURCE Patrimoine canadien

