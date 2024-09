Le 30 septembre 2024 marque la 4e Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Prenez garde Le système des pensionnats est un sujet qui peut causer des traumatismes liés à des souvenirs d'agressions. Les messages portant sur la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation peuvent constituer un rappel malvenu pour les personnes ayant souffert en raison des politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones qui ont été en place pendant de nombreuses années. Une ligne d'aide (1-866-925-4419) fournit des services d'orientation en cas de crise 24 heures sur 24 aux survivantes et survivants et à leur famille, et explique comment obtenir de l'aide en matière de santé auprès du gouvernement du Canada. Les membres des Premières Nations, les Inuit et les Métis à la recherche de soutien affectif immédiat peuvent communiquer avec la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être par téléphone au numéro sans frais 1-855-242-3310 ou par clavardage en visitant le www.espoirpourlemieuxetre.ca.

OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES ALGONQUINES ET ALGONQUINS, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Les ministres St-Onge, Vandal, Anandasangaree et Hajdu ont fait la déclaration suivante aujourd'hui pour commémorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation :

« Aujourd'hui, en cette quatrième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous nous rassemblons d'un bout à l'autre du pays pour honorer et commémorer les enfants enlevés à leur famille, ceux qui ne sont jamais rentrés à la maison, ainsi que les personnes, les familles et les communautés qui vivent encore avec les répercussions et les traumatismes de longue date causés par le système des pensionnats au Canada, un héritage gouvernemental honteux et colonial.

La reconnaissance des injustices de l'histoire coloniale du Canada et de leurs effets à long terme sur les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis est essentielle pour redéfinir nos relations.

Nous sommes d'avis que la réconciliation s'amorce par de bonnes intentions, mais qu'elle doit être suivie d'actions et d'avancées en matière d'autodétermination, dont les suivantes :

combler les écarts socioéconomiques qui persistent entre les Autochtones et les non-Autochtones;

mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada ;

; répondre aux appels à la justice touchant les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et les personnes 2ELGBTQQIA;

mettre pleinement en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Nous faisons progresser la réconciliation en travaillant avec les gouvernements, les communautés et les organismes des Premières Nations, des Inuit et des Métis pour remédier à ce douloureux héritage et créer les conditions nécessaires à l'épanouissement des peuples autochtones. Cet engagement à prendre des mesures en faveur de la réconciliation est la raison pour laquelle nous avons adopté une loi pour créer le Conseil national de réconciliation, un organisme indépendant chargé de suivre et d'évaluer les progrès de la réconciliation au Canada et d'en rendre compte.

Nous dénonçons également sans équivoque celles et ceux qui nient la réalité des pensionnats et le profond préjudice qu'ils ont infligés aux peuples autochtones. Ce dénialisme tente d'effacer les réalités que les survivantes et survivants, leur descendance et leurs communautés ne connaissent que trop bien. Nous nous engageons à soutenir les survivantes et survivants, leur famille et leurs communautés, à traiter l'héritage des pensionnats et à faire en sorte que cette histoire soit reconnue et ne tombe jamais dans l'oubli.

Nous encourageons toutes les personnes au Canada à profiter de cette journée pour faire avancer la réconciliation dans leur vie personnelle. Il ne peut y avoir de réconciliation sans vérité. Il est important d'apprendre l'histoire coloniale du Canada directement des survivantes et survivants; ce n'est qu'en les écoutant que nous pourrons édifier un pays qui respecte et valorise véritablement les droits, les cultures et les identités des peuples autochtones. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada où le respect, la compréhension et la réconciliation sont au cœur de notre identité nationale. Aujourd'hui, et chaque jour, suivons cette voie avec humilité, en écoutant les récits autochtones et en aspirant à un avenir fondé sur la vérité, l'équité et le respect mutuel. »

