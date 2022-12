Déclaration commune des élues et des élus de l'Assemblée nationale du Québec à propos de la situation des femmes en Iran

QUÉBEC, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Dans une motion transpartisane déposée aujourd'hui par la députée de Mercier, Ruba Ghazal, et adoptée à l'unanimité, les élues et élus de l'Assemblée nationale du Québec ont uni leurs voix pour condamner la répression des femmes en Iran sous un régime théocratique oppressif.

Par cette motion, les élues de l'Assemblée nationale tiennent à démontrer leur pleine solidarité aux femmes en Iran qui manifestent pour le respect de leurs droits, et à offrir leur soutien à la communauté iranienne du Québec.

Elles rappellent que le Québec est un État démocratique où le respect des droits de la personne et la liberté d'expression sont des valeurs fondamentales de notre nation.

En outre, l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale du Québec ont tenu à se positionner en tant que défenseurs des droits de la personne, et dénoncent toutes formes de violence contre le peuple iranien.

Voici le libellé de la motion adoptée à l'unanimité :

Que l'Assemblée nationale unisse sa voix pour condamner la violente répression des manifestations et les abus aux droits de la personne commis par le régime théocratique iranien envers sa population depuis la mort de la jeune femme kurde, Mahsa Amini;

Qu'elle affirme son entière solidarité aux femmes en Iran qui prennent part à une véritable révolution féministe et démocratique en sortant dans la rue sans voile, au péril de leur vie, pour défendre leurs droits et ceux des générations futures;

Qu'elle salue également les hommes iraniens qui se sont massivement solidarisés avec leurs concitoyennes, rompant avec l'antagonisme de genre dont le régime a cherché à en faire le fondement de l'ordre social iranien;

Qu'elle affirme son entière solidarité à nos frères et sœurs de la diaspora iranienne du Québec, ils et elles portent avec force la voix de leurs proches en Iran pour que ces derniers voient un jour leurs droits fondamentaux et démocratiques respectés;

Qu'elle condamne fermement les meurtres d'enfant commis par le régime iranien, l'utilisation de la torture dans les prisons iraniennes et la condamnation à la peine de mort à des manifestants emprisonnés de façon arbitraire;

Que l'Assemblée nationale demande aux autorités de la République islamique d'Iran de collaborer pleinement avec la commission d'enquête internationale indépendante qui portera sur les violations alléguées des droits de la personne dans la foulée des soulèvements populaires suivant la mort de Mahsa Amini;

Que l'Assemblée nationale demande le retrait de la République islamique d'Iran de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies.

« Femme, vie, liberté ! »

Citations :

« Je suis bouleversée par le courage inouï dont les femmes iraniennes ont fait preuve depuis la mort de Mahsa Amini. Elles sont à l'origine du soulèvement historique qui se déroule devant les yeux du monde en Iran. Je ne pouvais pas rester silencieuse face à leur détermination à lutter pour leur liberté et leur dignité face à un régime sanguinaire et barbare. C'est pour cette raison que j'ai lancé cet appel de solidarité à mes collègues de l'Assemblée nationale du Québec. Je suis fière que mon appel ait été entendu et que nous unissions notre voix en solidarité avec le peuple iranien. »

- Ruba Ghazal, députée de Mercier

« On ne peut pas rester silencieux face à ce qu'il se passe en Iran. Nous unissions donc nos voix de manière transpartisane, en tant qu'élus de l'Assemblée nationale du Québec, pour condamner les actes de violence qui sont commis au quotidien contre ce peuple, plus particulièrement contre les femmes. Leur courage ne passe pas inaperçu! »

- Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

« Nous sommes tous bouleversés devant les images de répression violente qui se déroulent sous nos yeux envers les femmes iraniennes qui manifestent pour leurs libertés individuelles. D'une seule voix, avec tous nos collègues de l'Assemblée nationale, nous désirons affirmer notre soutien non seulement envers les femmes et les hommes qui sont dans les rues du pays, mais aussi à toute la communauté iranienne québécoise. Nous pouvons être fiers d'offrir à tous nos concitoyennes et concitoyens, de quelque origine que ce soit, une société qui met en valeur la liberté d'expression et qui protège sans réserve les droits de la personne. »

- Michelle Setlakwe, Porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie et députée de Mont-Royal-Outremont

- Brigitte Garceau, Porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine et députée de Robert-Baldwin

« Il y a déjà deux mois et demi que les femmes iraniennes se soulèvent au nom de la dignité et de la liberté. Elles ont été rejointes par toute une société qui a choisi de se battre avec détermination contre un régime qui l'étouffe avec violence depuis trop longtemps. Nous avons le devoir de relayer leur combat et de saluer leur courage pour éviter qu'ils ne soient oubliés par la communauté internationale. Je suis heureuse que les parlementaires québécois aient refusé le silence et se soient levés en solidarité avec la communauté iranienne. »

- Marie-Laurence Desgagné, présidente du Comité national des jeunes du Parti Québécois

« C'est un geste d'une grande signification pour la communauté d'origine iranienne vivant au Québec et qui vient renforcer notre sentiment de sécurité psychologique. »

- Sherazad Adib, professionnelle chez Catalyst et Québécoise d'origine iranienne

« Notre devoir et responsabilité est de soutenir un combat universel, notre devoir et responsabilité est de soutenir un peuple qui dénoncent l'obscurantisme, notre devoir et responsabilité est de défendre la dignité humaine, la Femme, la Vie, la Liberté ! »

- Hanieh Ziaei, Politologue et Iranologue, Chaire Raoul-Dandurand de l'UQAM

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

