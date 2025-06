Déclaration commune de l'Italie et du Canada

KANANASKIS, AB, le 17 juin 2025 /CNW/ - Hier, à Kananaskis, en Alberta, le premier ministre Mark Carney et la première ministre Giorgia Meloni se sont rencontrés en marge du Sommet du G7 et ont réaffirmé la vitalité et l'importance stratégique du partenariat canado-italien et leur coopération fructueuse au sein des Nations Unies, de l'OTAN et du G7 leur permettant de favoriser la paix mondiale, la primauté du droit, la croissance économique, la prospérité et de solides institutions internationales.

Les premiers ministres ont fait le point sur la mise en œuvre de la Feuille de route Canada-Italie pour une coopération améliorée, notamment en ce qui a trait au lancement du Groupe consultatif mixte Canada-Italie sur l'intelligence artificielle, à la Déclaration commune sur la coopération en matière de minéraux et de matières premières critiques, aux mesures pour resserrer la coopération au chapitre de la défense, de l'espace, des sciences, de la technologie et de l'innovation, et à la prospérité économique mutuelle. Comme les deux dirigeants en ont convenu lors de la récente visite du premier ministre Carney à Rome, un dialogue entre le Canada et l'Italie sur l'énergie sera lancé au cours des prochains mois afin d'améliorer la coopération à l'égard des minéraux critiques, des énergies conventionnelles et propres et de l'hydrogène.

Conscients des défis sans précédent survenus dans le monde depuis le lancement de la Feuille de route l'an passé, et de la nécessité de saisir de nouvelles occasions, le premier ministre Carney et la première ministre Meloni ont annoncé l'élargissement de la coopération canado-italienne dans les domaines suivants :

Prospérité et innovation

Prenant appui sur les solides assises fournies par l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, les dirigeants se sont engagés à resserrer les liens commerciaux et à diversifier les échanges commerciaux entre le Canada et l'Italie. Il s'agirait notamment d'organiser des missions commerciales de haut niveau en matière de commerce et d'investissement qui viseraient à jeter des ponts entre les intervenants de l'industrie et du marché des capitaux privés des deux pays, dans des secteurs prioritaires tels que l'énergie, les sciences de la vie, la défense et l'infrastructure.

Soulignant en outre que, dernièrement, les chercheurs et intervenants de l'industrie au Canada et en Italie interagissent de manière plus soutenue sur le plan de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique, des technologies propres, du nucléaire et de la photonique, les premiers ministres ont encouragé les organisations canadiennes et italiennes à saisir d'autres occasions de coopération, par exemple dans les secteurs de l'énergie nucléaire et des isotopes médicaux, de l'hydrogène, de l'intelligence artificielle et du calcul de haute performance ainsi que des technologies quantiques. De plus, tous deux se sont réjouis à l'idée de connaître les prochains travaux envisagés par le Groupe consultatif mixte sur l'intelligence artificielle (IA pour la santé et IA pour la science).

Sécurité et défense

Les deux dirigeants ont mentionné l'importance de collaborer plus étroitement en tant qu'Alliés de l'OTAN, notamment par un échange d'information et un dialogue de haut niveau, afin de surmonter les défis actuels et futurs en matière de sécurité. Ils ont aussi fait valoir qu'il y a des possibilités de collaborer davantage et d'élargir les liens commerciaux dans le secteur de la défense, étant donné que les deux pays cherchent à renforcer leur infrastructure industrielle de défense respective.

Enfin, les deux dirigeants se sont dits satisfaits de la continuité des priorités et des résultats entre leur présidence respective du G7 et ont souligné l'importance de collaborer de près aux grands enjeux mondiaux, notamment à l'approche du Sommet de l'OTAN qui aura lieu à La Haye.

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada