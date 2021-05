OTTAWA, ON, le 10 mai 2021 /CNW/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a cinq ans, le 10 mai 2016, le Canada a changé de position pour appuyer pleinement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ce jour-là, nous avons approuvé sans réserve la Déclaration et nous nous sommes engagés à mettre celle-ci en œuvre de façon intégrale et de manière efficace. Nous avons reconnu les efforts et les difficultés énormes des dirigeants autochtones, partout au Canada et dans le monde, pour concrétiser la Déclaration, et le gouvernement du Canada est devenu un partenaire actif du travail collaboratif visant à faire progresser sa mise en œuvre. Ces efforts ont donné lieu à un virage important de la volonté de la communauté mondiale de protéger les droits, la culture, la langue, la dignité et le bien-être des

peuples autochtones partout dans le monde.

« Depuis 2016, le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les peuples autochtones pour mettre en application la Déclaration. Nous avons élaboré conjointement des lois avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour affirmer les droits des peuples autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille pour leurs collectivités. En collaboration avec nos partenaires autochtones, nous avons élaboré la Loi sur les langues autochtones qui soutient les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues autochtones et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer.

« Nous avons participé directement avec des partenaires autochtones à plus de 150 tables de discussion partout au pays afin d'explorer des ententes souples fondées sur les droits qui aident les peuples autochtones à réaliser leur vision de l'autodétermination et du renouvellement des relations entre la Couronne et les Autochtones, relations fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Nous continuons de travailler avec nos partenaires institutionnels autochtones pour éliminer les obstacles auxquels doivent faire face les Premières Nations qui décident de se soustraire à l'application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à la gestion des terres et des finances afin de gérer elles-mêmes leurs terres et leurs ressources financières. Nous appuyons également les initiatives pour revitaliser les lois autochtones et soutenir l'accès à la justice. Toutes ces mesures contribuent à la mise en œuvre de la Déclaration au Canada.

« Le 3 décembre 2020, nous avons déposé le projet de loi C-15, la Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. S'il est adopté, ce projet de loi créera un cadre durable pour faire progresser la mise en œuvre de la Déclaration à l'échelle fédérale en collaboration avec les peuples autochtones. Cela aidera à créer une feuille de route qui permettra au gouvernement du Canada et aux peuples autochtones de travailler ensemble pour réaliser la promesse de la Déclaration, tout en respectant également les droits ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés dans la Constitution.

« La collaboration avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour mettre en œuvre de manière efficace la Déclaration fera progresser la réconciliation dans l'intérêt de l'ensemble de la population canadienne. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire et nous avons hâte de poursuivre cet important travail en partenariat avec les peuples autochtones. Le travail de collaboration visant à faire progresser la réconciliation et à mettre en œuvre la Déclaration nous aidera tous à assurer un avenir meilleur et plus inclusif, et à bâtir un Canada meilleur pour les générations actuelles et futures. »

Liens connexes

SOURCE Department of Justice Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : David Taylor, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice, 613-992-4261; Relations avec les médias, Ministère de la Justice, 613-957-4207, [email protected]; Ani Dergalstanian, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]

Liens connexes

http://www.justice.gc.ca