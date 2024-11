MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis Canada) est extrêmement déçue que les négociations pour PLUVICTOMC (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable]) un traitement pour les patients atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA), avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) se soient terminées sans qu'une entente n'ait été conclue.

Cela constitue un pas en arrière important pour les personnes atteintes d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique dont le cancer progresse malgré les traitements standard. Depuis l'approbation de PLUVICTOMC par Santé Canada en septembre 2022, Novartis a rencontré des cliniciens, des patients et leurs proches afin de discuter des besoins urgents non satisfaits des patients atteints de CPRCm ayant épuisé toutes les autres options thérapeutiques.

En tant que première thérapie ciblée par radioligands approuvée par Santé Canada pour cette forme avancée de cancer de la prostate, PLUVICTOMC représente un développement attendu depuis longtemps par la communauté des patients atteints d'un cancer de la prostate, en particulier par ceux qui ont besoin d'options leur permettant non seulement de vivre plus longtemps, mais aussi de préserver leur qualité de vie, afin de continuer à célébrer des étapes importantes avec leurs proches.

Novartis reconnaît et respecte le rôle de la APP qui facilite l'accès à des thérapies efficaces et rentables par le biais des régimes publics d'assurance-médicaments. Cependant, les méthodes analytiques traditionnelles, les normes et les seuils utilisés afin d'évaluer les technologies de la santé au Canada ne sont pas bien adaptés aux thérapies hautement spécialisées telles que PLUVICTOMC. De nouvelles voies, méthodes et processus pour les innovations complexes sont nécessaires pour éviter les retards déraisonnables et permettre un accès durable aux innovations en matière de santé pour les Canadiens.

Novartis reste fidèle à son engagement envers la communauté des personnes atteintes d'un cancer de la prostate. Nous sommes prêts à explorer toutes les options disponibles afin de nous assurer que tous les patients admissibles au Canada aient accès à cette innovation importante.

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réinventer les médicaments pour améliorer et prolonger la vie des gens afin que les patients, les professionnels de la santé et les sociétés puissent faire face à des maladies graves. Nos médicaments touchent plus de 250 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez https://www.novartis.com/ca-fr/.

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

Novartis contact média : Bureau de presse Novartis, [email protected], +1 514-633-7873