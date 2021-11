TORONTO, le 1er nov. 2021 /CNW/ - Une nouvelle coalition estime que le Canada peut mieux protéger les citoyens contre les effets de plus en plus dévastateurs des changements climatiques et aider les communautés à se préparer - et à s'adapter - aux défis futurs, notamment au risque croissant de catastrophes liées au climat.

Cet été, Un Canada résistant au climat a envoyé un message clair au gouvernement. Oui, nous devons nous attaquer vigoureusement aux changements climatiques et réduire nos émissions de carbone. Mais, nous devons aussi jouer la défensive, c'est-à-dire agir de toute urgence pour défendre les vies, la santé et les biens contre les phénomènes météorologiques extrêmes que nous connaissons déjà.

Tout plan climatique acceptable doit viser à réduire les émissions de carbone afin de limiter les risques futurs liés aux changements climatiques, et à nous protéger des événements météorologiques de plus en plus extrêmes. Autrement dit, l'adaptation est vitale et doit figurer dans tout plan climatique national. C'est la conviction profonde d'Un Canada résistant au climat et sa raison d'être.

Dans ses récentes promesses électorales, le gouvernement fédéral s'est engagé à adopter les principales recommandations d'Un Canada résistant au climat, à savoir :

Finaliser la Stratégie d'adaptation du Canada en 2022 et établir des objectifs clairs. Créer un programme de cote de la résilience climatique des habitations. Mettre en œuvre le Plan d'action national sur les inondations; c'est-à-dire terminer les cartes des zones inondables; lancer un portail sur les risques d'inondation; offrir une assurance inondation abordable; et financer les infrastructures naturelles. Élargir les programmes de rénovation résidentielle et commerciale pour y inclure des mesures de résilience climatique. Élargir le mandat du conseiller à la sécurité nationale et au renseignement pour y inclure les catastrophes climatiques.

La priorité d'Un Canada résistant au climat consiste dorénavant à veiller à ce que le gouvernement tienne ses promesses et protège nos maisons et nos communautés.

Attentes pour la COP26

Au cours des deux prochaines semaines, une délégation d'Ottawa se joindra aux leaders mondiaux à la COP26, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Un Canada résistant au climat s'attend à ce que le gouvernement canadien, représenté à Glasgow par le premier ministre Justin Trudeau ainsi que par les ministres Steven Guilbeault et Jonathan Wilkinson, réitère l'importance de l'adaptation au climat et les engagements électoraux qu'il a pris. Ces engagements comprennent l'établissement d'objectifs mesurables pour 2030 dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada d'ici l'automne 2022.

À propos d'Un Canada résistant au climat

La coalition Un Canada résistant au climat s'est formée en juin 2021 pour intensifier un message urgent : les Canadiens sont de plus en plus vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes attribuables aux changements climatiques.

Les coûts humains, financiers, sanitaires et sociaux des événements liés aux changements climatiques augmentent sans cesse et les populations pauvres, racisées et autochtones, ainsi que par d'autres communautés vulnérables, sont les plus durement touchées.

Un Canada résistant au climat croit que le gouvernement peut immédiatement faire des progrès importants s'il crée le plan de match national dont on a grandement besoin. En plus de la réduction des émissions de carbone, il faut agir dans quatre domaines essentiels pour faire face à la crise climatique :

finaliser la stratégie nationale d'adaptation au climat;

nommer un conseiller national sur la résilience aux sinistres catastrophiques;

prolonger et élargir le mandat du groupe de travail du fédéral en vue de réduire le risque et l'impact des inondations au Canada; et

mettre en œuvre des initiatives de financement durable qui tirent parti des capacités du secteur privé à évaluer, dévoiler et gérer les risques matériels croissants.

Le nouveau gouvernement fédéral doit agir avec urgence pour mieux protéger la santé et les foyers des Canadiens contre les menaces réelles et croissantes auxquelles nous sommes déjà confrontés.

Pour en savoir plus sur Un Canada résistant au climat, visitez resistanceclimat.ca.

