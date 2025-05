Il est temps de bâtir un Canada résistant au climat

OTTAWA, ON, le 1er mai 2025 /CNW/ - La coalition Un Canada résistant au climat félicite le premier ministre Mark Carney, qui formera le prochain gouvernement fédéral, et souhaite la bienvenue à tous les nouveaux députés et à ceux qui ont été réélus. La coalition se réjouit à l'idée de collaborer avec le premier ministre, le prochain Cabinet et tous les députés dans le but de mieux protéger nos collectivités et d'améliorer notre résilience économique, face à l'augmentation du nombre d'inondations, de feux de forêt et des événements météorologiques extrêmes.

Il est temps pour le Canada de combiner l'attaque et la défense, face aux changements climatiques.

La coalition et les organisations membres sont prêtes à mettre à contribution leur expertise et à collaborer avec le nouveau gouvernement fédéral en ce qui a trait aux engagements en matière de politique publique pris pendant la campagne électorale. Pour bâtir un Canada résistant au climat, nous devons construire de nouvelles maisons abordables, assurables et résistantes aux catastrophes; bâtir une économie canadienne résiliente en investissant dans l'infrastructure, notre population et les corridors commerciaux pour; et protéger les Canadiens contre les événements météorologiques extrêmes en étant mieux préparés et en mesure de reprendre rapidement nos activités après une catastrophe.

Ensemble, nous pouvons réaliser des progrès rapides et tangibles en prenant les mesures suivantes :

Construire des logements résilients et durables

Le Canada doit construire rapidement de nouveaux logements de la bonne manière et aux bons endroits. Il ne faut pas oublier que la maison la plus chère est celle qu'il faut rebâtir. Le gouvernement fédéral doit également favoriser les rénovations durables et résilientes. Il doit aussi saisir cette occasion importante de protéger les familles et de stimuler la création d'emplois.





️Améliorer la préparation aux catastrophes et accélérer la reprise des activités après un sinistre

La coalition Un Canada résistant au climat croit que le gouvernement doit agir de toute urgence pour créer une stratégie nationale de rétablissement, en collaboration avec tous les ordres de gouvernement, afin de mieux protéger nos communautés.





️Investir dans des collectivités résilientes

Nous devons tirer parti des points forts propres au secteur public et au secteur privé, ainsi qu'aux communautés autochtones, pour soutenir de nouveaux corridors commerciaux et des projets d'infrastructure municipale, rénover les logements existants et combler les lacunes en matière de protection contre les inondations pour les ménages à risque élevé grâce à un programme national d'assurance contre les inondations à faible coût.

Nous devons adopter une approche pansociétale bien conçue pour faire face aux risques physiques auxquels nous sommes confrontés en raison des conditions météorologiques extrêmes. Collectivement, nous devons faire progresser les objectifs établis par le gouvernement fédéral qui sont ancrés dans la Stratégie nationale d'adaptation, afin de bâtir un Canada plus prospère, plus résilient et résistant au climat.

Un Canada résistant au climat

Un Canada résistant au climat est une coalition nationale de représentants d'entreprises canadiennes, d'organismes d'aide aux sinistrés, de municipalités, d'organisations autochtones, d'ONG environnementales et de groupes de réflexion qui estiment que le Canada doit se préparer aux effets de plus en plus dévastateurs des changements climatiques en bâtissant un pays plus résilient aux catastrophes naturelles. Pour plus d'information, visitez Un Canada résistant au climat .

