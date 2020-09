OTTAWA, ON, le 24 sept. 2020 /CNW/ - Voici une déclaration de Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale, concernant le discours du Trône qui a ouvert la deuxième session de la 43e législature :

La Fédération de la police nationale et ses membres se sont engagés à servir tous les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre. Tout au long de la pandémie, les membres de la GRC ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en œuvre les ordres de gestion des urgences et de sécurité publique émanant de nombreux gouvernements, tout en s'efforçant activement d'assurer le maintien de l'ordre et de servir leurs communautés en toute sécurité.

Nous convenons que tous les Canadiens et Canadiennes ont besoin et méritent de vivre dans des collectivités sûres, saines et dynamiques : en fait, c'est la raison essentielle pour laquelle nos membres choisissent de servir. Nous appuyons l'engagement du gouvernement à renforcer les mesures de contrôle du flux d'armes à feu illégales au Canada. Une augmentation dédiée des ressources et du financement est nécessaire à l'École de la GRC (Dépôt) pour former davantage de membres de première ligne pour lutter contre le trafic d'armes à feu transfrontalier.

Nous appuyons également l'amélioration de la surveillance civile de l'application de la loi grâce à des enquêtes justes, transparentes, approfondies et dans les meilleurs délais sur les plaintes des Canadiens et Canadiennes concernant la conduite des membres.

Enfin, la FPN continue d'appuyer la mise en œuvre de caméras corporelles dans l'ensemble de la GRC. Nous avons demandé au gouvernement et à toutes les parties d'inclure dans le prochain budget fédéral 2021 des ressources et un financement pour la capacité de formation au Dépôt et les caméras corporelles dans une lettre envoyée au début de ce mois.

Au cours des dernières années, nos membres ont été confrontés à des défis nouveaux et imprévus en matière de financement, de recrutement et de ressources. Parallèlement, nos membres continuent de répondre à une augmentation significative de la demande de services qui vont au-delà de la prévention et de la répression de la criminalité. La FPN est impatiente de travailler avec le gouvernement sur des politiques et des solutions pour mieux aider ses membres à continuer à assurer la sécurité de nos communautés pour tous les Canadiens et Canadiennes.

À propos de la Fédération de police nationale :

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée au cours de l'été 2019 pour représenter environ 20 000 membres de la GRC en service au Canada et à l'étranger. La FPN est la plus grande organisation de relations de travail de policiers et policières au Canada, la deuxième plus grande en Amérique du Nord et la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC. La FPN se concentrera sur l'amélioration de la sécurité publique au Canada en négociant la toute première convention collective pour les membres de la GRC, et sur l'augmentation des ressources, de l'équipement, de la formation et du soutien pour nos membres qui sont sous-financés depuis trop longtemps. L'amélioration des ressources et du soutien de la GRC renforcera la sécurité et la qualité de vie dans les communautés que nous servons, grandes et petites, partout au Canada.

