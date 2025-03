OTTAWA, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - Alors que la défenseure fédérale du logement entame un nouveau mandat de trois ans, elle réfléchit à la nécessité de s'attaquer à la crise du logement comme l'un des défis sociaux et économiques les plus urgents auxquels le pays est confronté et déclare ce qui suit :

Je suis honorée d'avoir été reconduite pour un deuxième mandat en tant que défenseure fédérale du logement du Canada jusqu'en 2028. Les 30 premiers jours de mon nouveau mandat ont réaffirmé l'urgence d'avancer le droit de la personne à un logement adéquat.

La crise du logement demeure l'un des défis sociaux et économiques les plus pressants auxquels le pays est confronté, nécessitant une action gouvernementale immédiate et coordonnée. Mon bureau continue de s'engager avec les titulaires de droits, d'amplifier les voix des personnes ayant une expérience vécue et de faire pression pour des mécanismes de responsabilisation significatifs afin de s'assurer que les gouvernements respectent leurs obligations en matière des droits de la personne.

L'abordabilité du logement devient de plus en plus incertaine, exacerbée par l'inflation et la hausse du coût de la vie. En outre, les tensions commerciales persistantes introduisent une instabilité économique supplémentaire, rendant plus difficile pour les individus et les familles de maintenir leur sécurité en matière de logement. Ces défis soulignent la nécessité pour les futurs gouvernements de prendre des mesures proactives et de trouver des solutions à long terme qui donnent la priorité à l'abordabilité, la stabilité et les droits de la personne dans les politiques de logement.

Le gouvernement fédéral, et les gouvernements futurs, doivent donner la priorité aux approches fondées sur les droits de la personne en matière du logement et de l'itinérance. La voie à suivre doit non seulement répondre aux besoins immédiats des personnes en situation de précarité en matière de logement, mais aussi créer une stratégie durable et à long terme pour garantir que chaque personne au Canada ait accès à un logement adéquat. La crise du logement et de l'itinérance peut être résolue, mais seulement si les décisions politiques reflètent l'urgence et l'ampleur du défi. Le gouvernement devra s'engager à adopter une approche fondée sur les droits de la personne, en alignement avec la Loi sur la stratégie nationale sur le logement, qui dépasse les mesures temporaires et les cycles de financement à court terme.

Bien que des progrès ont été réalisés, des obstacles systémiques persistent. L'engagement récent du gouvernement fédéral de 250 millions de dollars pour des interventions fondées sur les droits de la personne en matière des campements est un avancement. Nous savons qu'il faut faire davantage pour assurer un financement durable, une coordination des politiques et des mécanismes de responsabilisation qui protègent les droits de ceux qui sont le plus touchés par l'insécurité du logement. Notamment par :

Le gouvernement fédéral doit renforcer son engagement envers les structures de responsabilisation établies en vertu de la Loi sur la stratégie nationale sur le logement (LSNL)

Mise en œuvre d'une approche pangouvernementale en tant que droit au logement

Investir dans le logement des Premières Nations, des Inuits et des Métis

Répondre aux besoins identifiés dans les rapports de la Défenseure

Renforcer la Stratégie nationale sur le logement et le Plan du Canada sur le logement

Façonner la prochaine Stratégie nationale sur le logement

Assurer un engagement de financement durable pour le Bureau du défenseur fédéral du logement

Alors que le Canada avance dans un monde de plus en plus incertain, il est impératif que les approches fondées sur les droits de la personne en matière de logement et d'itinérance soient priorisées. Le droit de la personne à un logement adéquat doit être au cœur des décisions politiques, afin que les futurs gouvernements s'engagent à adopter des solutions durables et à long terme. La crise du logement et de l'itinérance est résoluble, et le chemin à suivre exige des choix politiques audacieux et fondés sur les droits, afin de créer un changement durable.

Un gouvernement qui adopte ces principes respectera non seulement les droits de la personne, mais contribuera également à bâtir une société plus juste, équitable, résiliente et prospère pour tous et toutes.

SOURCE Bureau du défenseur fédéral du logement

Coordonnées pour les médias : Bureau du défenseur fédéral du logement, 613-943-9118, [email protected]