OTTAWA, ON, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le 23 octobre 2024, la Nation Métis de la Saskatchewan ainsi que la défenseure fédérale du logement présenteront ensemble un rapport sur la précarité du logement et l'itinérance dans les communautés métisses.

Les parties, dont Marie-Josée Houle, défenseure fédérale du logement, Glen McCallum, président de la Métis Nation - Saskatchewan, et Loretta King, ministre du logement et des infrastructures de la Métis Nation - Saskatchewan, rencontreront également des ministres fédéraux et des sénateurs à Ottawa ce jour-là pour discuter des recommandations et réclamer des solutions.

Pour la première fois au Canada, ce rapport examine et documente de manière exhaustive les conditions de logement dans lesquelles vivent les Métis. Le rapport décrit les conditions de logement et l'expérience des communautés métisses dans l'ensemble du territoire de la Saskatchewan, en particulier dans les zones rurales, éloignées et nordiques.

Le rapport contient des recommandations visant à éliminer les obstacles au logement pour les membres de la communauté métisse de la Saskatchewan, notamment en rectifiant les actions et les politiques gouvernementales passées et présentes qui ont porté atteinte au droit au logement.

Date

23 octobre 2024

Heure

9:30 (HNE) : Les portes ouvrent pour l'enregistrement des médias et des copies imprimées du rapport sont fournies aux médias.

10:00 (HNE) : La conférence de presse commence. Des services d'interprétation simultanée seront offerts.

Lieu

La conférence de presse se tiendra à 180 Wellington, salle 325 à Ottawa.

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom.

Les membres des médias qui souhaitent participer à la conférence de presse par Zoom doivent s'inscrire à l'avance en envoyant un courriel à [email protected]. Le lien Zoom sera fourni aux personnes inscrites.

Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Copies anticipées

Pour obtenir une copie du rapport à l'avance, veuillez contacter [email protected].

