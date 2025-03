OTTAWA, ON, le 31 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Anciens Combattants Canada et le ministère de la Défense nationale ont publié la déclaration suivante :

« Il y a quinze ans, l'un des tremblements de terre les plus meurtriers de l'histoire frappait la nation d'Haïti dans les Caraïbes. Le besoin d'une aide internationale urgente était clair, et le Canada a répondu à l'appel.

Le tremblement de terre a fait plus de 200 000 morts et a détruit ou endommagé la plupart des bâtiments de la capitale Port-au-Prince. Plus d'un million d'Haïtiens se sont retrouvés instantanément sans abri et un tiers de la population a été touchée par le séisme, puisque l'approvisionnement en eau, l'électricité et d'autres services de base ont été perturbés et que les établissements de santé ont été submergés.

En moins d'une semaine, les Forces armées canadiennes ont déployé la force opérationnelle interarmées en Haïti pour apporter une aide essentielle au pays. La frégate Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Halifax et le destroyer NCSM Athabaskan, transportant un détachement d'hélicoptères CH-124 Sea King, ont apporté des services médicaux d'urgence, une expertise en ingénierie, une mobilité maritime, terrestre et aérienne, ainsi qu'un soutien en matière de sécurité et de défense. La force opérationnelle interarmées en Haïti comprenait également des techniciens de recherche et de sauvetage et des pompiers, un hôpital de campagne, l'équipe d'intervention en cas de catastrophe et du personnel de sécurité et de défense.

À son apogée, la Force opérationnelle interarmées en Haïti comptait quelque 2 050 militaires provenant de plusieurs branches de nos forces armées.

Pendant deux mois, les membres du contingent canadien ont livré de la nourriture et de l'eau potable et fourni des services médicaux et de sécurité. Ils ont installé une clinique militaire sur la plage de Jacmel et des points de distribution de nourriture à Léogâne. Le personnel des opérations aéroportuaires et d'autres personnes ont travaillé à restaurer les infrastructures aéroportuaires essentielles afin qu'elles puissent être exploitées en toute sécurité.

Bien que leur mission ait pris fin il y a 15 ans aujourd'hui, leurs contributions démontrent l'engagement durable du Canada à être un bon voisin.

En 2025, Anciens Combattants Canada se concentrera sur la commémoration des efforts des Forces armées canadiennes dans les Amériques. En plus d'Haïti, nos troupes ont contribué à fournir de l'aide aux États-Unis après l'ouragan Katrina, ainsi que dans des pays comme le Nicaragua, le Honduras et le Guatemala.

Aujourd'hui, nous prenons le temps de nous souvenir des vétérans et vétéranes ainsi que des courageux membres des Forces armées canadiennes et de les remercier pour leur dévouement et leur professionnalisme envers les autres dans le besoin. »

