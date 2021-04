OTTAWA, le 18 avril 2021 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui marque le funeste premier anniversaire de la tragique fusillade survenue en Nouvelle-Écosse, un acte de violence insensé qui a coûté la vie à 22 Canadiens et en a blessé 3 autres.

« À Portapique, dans ses environs et partout dans la province, la vie de dizaines de familles et de leur collectivité a changé à jamais en ce jour de l'année dernière. La famille, les amis et les collègues ont perdu des êtres chers à cause d'une violence horrible et leur sentiment de sécurité a été anéanti. Aujourd'hui, toutes nos pensées vont à la mémoire des victimes, et avec tous ceux qui pleurent cette perte douloureuse.

« L'Enquête publique commune concernant la tragédie d'avril 2020 en Nouvelle-Écosse continuera de chercher des réponses à ces événements tragiques et examinera le rôle de la violence fondée sur le sexe et de la violence conjugale, entre autres facteurs. Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé des milliers d'heures sur cette enquête pour leur dévouement et leur détermination. Je tiens également à rendre hommage aux nombreux premiers intervenants qui ont protégé des vies et empêché qu'il n'y ait d'autres blessés et morts, y compris à la mémoire de la gendarme Heidi Stevenson, qui a perdu la vie en protégeant sa collectivité ainsi que le gendarme Chad Morrison, qui a été blessé.

« En tant que ministre de la Sécurité publique, je continuerai de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour prévenir la violence et protéger nos collectivités.

« Alors que tous les Canadiens pleurent avec les Néo-Écossais, nous songeons à leur force, à leur résilience et à leur détermination à apporter des changements. Je continue de leur offrir mon appui, en tant que ministre, en tant qu'ancien chef de police, en tant que père et en tant que fier défenseur communautaire.

« Aujourd'hui, tous les Canadiens sont aux côtés de la Nouvelle-Écosse. »

