GATINEAU, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a publié la déclaration suivante à l'occasion de l'ouverture de la deuxième séance de négociations sur l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant visant la pollution plastique (CIN-2) :

« La crise mondiale de la pollution plastique menace l'environnement, notre économie et la santé des Canadiens. Nous reconnaissons que la communauté internationale doit être ambitieuse et doit collaborer pour mettre fin à la pollution plastique, tant au pays qu'à l'étranger, et nous travaillerons avec tout le monde pour parvenir à un accord mondial ambitieux et juridiquement contraignant sur les plastiques.

« Le Canada est déterminé à continuer de jouer un rôle de chef de file dans les efforts mondiaux visant à lutter contre la pollution plastique. Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, dirige la délégation canadienne à Paris, en France, en amont de la deuxième séance du comité intergouvernemental de négociation (CIN-2) [page en anglais seulement] sur la pollution plastique, qui se tiendra du 29 mai au 2 juin 2023. Lors de cette séance, les représentants gouvernementaux de plus de 165 pays et des partenaires se réuniront pour continuer de travailler sur les éléments clés d'un accord mondial ambitieux et juridiquement contraignant sur la pollution plastique. Le Canada participe activement à ce processus. Faisant de plus partie des premiers membres de la coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique, le Canada continue, à ce titre, de promouvoir l'ambition mondiale et il adhère à la déclaration ministérielle conjointe de la coalition de haute ambition à l'approche de la CIN-2.

« Dans le cadre de ces négociations, le Canada sollicitera l'appui des États membres pour accueillir la quatrième séance de négociations à Ottawa. Le Canada comprend l'importance de rassembler la communauté internationale pour relever les défis mondiaux. En décembre 2022, le Canada a été l'hôte de la COP15 qui s'est soldée par un accord historique, le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, lequel comporte des objectifs pour lutter contre la pollution plastique.

« Au pays, le gouvernement du Canada travaille à la mise en œuvre d'une approche globale pour réduire les déchets de plastique et la pollution plastique et pour effectuer la transition vers une économie circulaire. Nous prenons des mesures dans l'ensemble du cycle de vie des plastiques pour prévenir la pollution plastique et améliorer notre manière de fabriquer, d'utiliser et de gérer les plastiques. Par exemple, nous interdisons certains articles en plastique à usage unique, et nous élaborons des règles d'étiquetage et des exigences en matière de teneur minimale en contenu recyclé pour les produits de plastique. Le Canada élabore également un registre fédéral des plastiques afin de recueillir et de publier chaque année des données relatives aux plastiques qui sont mis sur le marché canadien et à la manière dont ces produits sont gérés à la fin de leur vie utile.

« Le Canada s'efforce d'agir de façon proactive dans la lutte mondiale contre la pollution plastique, et il est résolu à atteindre son objectif de zéro déchet de plastique.

« La pollution plastique ne connaît pas de frontière. Je suis plus convaincu que jamais qu'il est possible de parvenir à un consensus qui apportera de l'espoir et qui aidera le monde à s'attaquer à la triple crise des changements climatiques, de la perte de la biodiversité et de la pollution à laquelle nous sommes collectivement confrontés.

« Ensemble, nous pouvons changer les choses. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]