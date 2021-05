OTTAWA, ON, le 28 mai 2021 /CNW/ - Pêches et Océans Canada

St. John's, T.-N.-L. - Le gouvernement du Canada s'est engagé à gérer de façon responsable les stocks à Terre-Neuve-et-Labrador afin d'assurer la durabilité des espèces de poissons, aujourd'hui et pour les générations à venir. Ce travail exige une étroite collaboration avec les pêcheurs, le syndicat Fish Food and Allied Workers (FFAW), les partenaires autochtones et d'autres parties prenantes, tout en tenant compte des facteurs socioéconomiques et des avis scientifiques les plus récents.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé des décisions concernant la pêche d'intendance de la morue du Nord, la pêche au capelan dans les divisions 2J3KLP, et la pêche récréative au poisson de fond (connue localement sous le nom de pêche récréative et de subsistance).

Voici ces décisions :

La pêche d'intendance de la morue du Nord (2J3KL) - un niveau maximum autorisé de pêche de 12 999 tonnes (une augmentation par rapport au niveau de 2020 qui était de 12 350 tonnes).

La morue du Nord fait toujours l'objet d'un moratoire; cependant, lorsqu'un total autorisé des captures sera fixé, les 115 000 premières tonnes d'accès canadien dirigé seront allouées au secteur côtier et aux groupes autochtones de Terre-Neuve-et- Labrador .

. La pêche au capelan dans les divisions 2J3KLP - 14 533 tonnes (une réduction de 25 pour cent par rapport à 2020).

Selon l'évaluation du stock de 2021, l'abondance du capelan reste faible et le stock a une productivité réduite. Le capelan est vital pour l'ensemble de l'écosystème, et surtout en tant qu'espèce fourragère pour la morue.

La pêche récréative au poisson de fond - une saison de 39 jours (reconduction de l'approche de gestion en vigueur en 2020, y compris la saison, les jours, et les règlements).

La pêche comprend une limite de prise quotidienne individuelle de cinq poissons de fond, et une limite maximale par bateau de 15 poissons lorsqu'au moins 3 personnes pêchent, soit la même règle que l'an dernier.

Nos océans sont essentiels aux moyens de subsistance des communautés de tout le Canada. Nous voulons garder nos océans en bonne santé, afin de pouvoir faire prospérer ces industries de façon durable, et créer un plus grand nombre de possibilités pour nos communautés côtières. Nous reconnaissons également l'importance culturelle de la pêche récréative et les retombées économiques qu'elle engendre.

Citation

« Notre gouvernement est bien conscient de la valeur de la pêche pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens, ainsi que de son importance à assurer la prospérité des communautés côtières. Ces décisions donneront l'accès à la ressource tout en tenant compte des avis scientifiques et des aspects socio-économiques. Lorsque la science démontre un déclin des stocks, nous agissons, et lorsque nous voyons les stocks se rétablir, nous transmettons de façon responsable les gains à l'industrie. Avec notre plan de reconstitution du stock de morue du Nord, nous traçons la voie à suivre pour le stock, tout en tenant compte de possibilités de pêche raisonnables ainsi que de l'attachement culturel et historique à la ressource. La pêche de subsistance est importante pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens, et je suis heureuse de maintenir les mêmes mesures de gestion en vigueur cette année. Je remercie les pêcheurs, le syndicat FFAW, les partenaires autochtones et les autres parties prenantes qui ont donné des conseils et contribué au processus de gestion de cette année. Je vous souhaite une fructueuse saison de pêche. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Conformément au plan de reconstitution et aux règles connexes de décisions pour la pêche concernant la morue du Nord, le niveau maximum de pêche autorisé pour la pêche d'intendance cette année sera de 12 999 tonnes.





Le capelan fait partie intégrante de l'écosystème du plateau continental de Terre-Neuve-et- Labrador , et constitue une espèce fourragère importante pour des stocks cruciaux comme ceux de la morue du Nord. Les récents avis scientifiques sur le capelan dans les divisions 2J3KLP indiquent que les perspectives demeurent médiocres en raison d'une production larvaire toujours aussi faible, d'un frai tardif, et d'un manque de croissance soutenue du stock.





, et constitue une espèce fourragère importante pour des stocks cruciaux comme ceux de la morue du Nord. Les récents avis scientifiques sur le capelan dans les divisions 2J3KLP indiquent que les perspectives demeurent médiocres en raison d'une production larvaire toujours aussi faible, d'un frai tardif, et d'un manque de croissance soutenue du stock. La pêche récréative du poisson de fond à Terre-Neuve-et- Labrador - connue localement sous le nom de pêche récréative et de subsistance - sera ouverte cette saison pendant 39 jours. Tous les samedis, dimanches et lundis, du 3 juillet au 6 septembre, ainsi que pour la période s'étalant du 25 septembre au 3 octobre.

Lien associé

http://www.nfl.dfo-mpo.gc.ca/TNL/CP/Ordonnances/2021/Liste-Avis

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués et plus au moyen des fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : https://www.dfo-mpo.gc.ca/connect/index-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région de Terre-Neuve-et-Labrador, [email protected]

Liens connexes

http://www.dfo-mpo.gc.ca