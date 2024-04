MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - Québecor accueille avec déception la décision d'arbitrage rendue aujourd'hui par le CRTC concernant les tarifs qu'elle devra débourser pour accéder au réseau sans fil de TELUS dans le cadre du régime ERMV.*

Déclaration du président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, en réaction à cette annonce :

« Nous sommes surpris de constater que le CRTC souhaite restreindre les choix des Canadiennes et des Canadiens qui pourraient continuer à bénéficier de meilleurs tarifs et de nouvelles propositions innovantes pour leurs services sans fil.

Les tarifs ERMV déterminés aujourd'hui par le CRTC et les tarifs d'itinérance nationale règlementés sont loin d'être adaptés aux réalités actuelles de notre industrie, ces derniers étant parmi les plus élevés au monde.

Le souhait du gouvernement du Canada, tel qu'avéré dans sa politique, est de permettre aux Canadiennes et aux Canadiens de bénéficier de meilleurs prix pour leurs services sans fil. Il semble que cet objectif soit aujourd'hui mis en échec par cette décision.

Puisque cette décision augmentera nos coûts d'exploitation de façon trop importante rendant notre activité déficitaire, celle-ci nous obligera à revoir nos propositions tarifaires ainsi que le lancement de nos services dans certaines régions canadiennes. Nous nous retrouvons notamment dans l'obligation de suspendre le lancement des forfaits riches en données au Manitoba alors que nous nous apprêtons à y offrir nos services.

Malheureusement, ceci engendrera la création de deux classes de Canadiennes et de Canadiens : celles et ceux qui bénéficieront d'une saine concurrence là où Freedom a son propre réseau, et les autres qui se verront privé.e.s des bénéfices générés par notre présence à part entière comme quatrième joueur canadien. »

Faits saillants

L'indice des prix à la consommation (IPC) pour les services sans fil a baissé de 26,2 % entre mars 2023 et mars 2024 grâce aux actions posées par Vidéotron, Fizz et Freedom Mobile.

mars 2024 grâce aux actions posées par Vidéotron, Fizz et Freedom Mobile. La consommation moyenne de données mobiles a augmenté de près de 251 % au Canada , entre 2019 et 2023, selon le plus récent rapport du CRTC.

, entre 2023, selon le plus récent rapport du CRTC. Les tarifs d'itinérance nationale réglementés sont jusqu'à six fois plus élevés au Canada qu'en Europe .

*Exploitant de réseau mobile virtuel (ERMV)

