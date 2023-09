Décision de la Cour supérieure dans le dossier des cerfs de Virginie au parc Michel-Chartrand : déclaration de la Ville de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 31 août 2023 /CNW/ - La Ville de Longueuil accueille favorablement la décision rendue aujourd'hui par la Cour supérieure sous la présidence de l'Honorable juge Bernard Jolin dans le dossier des cerfs de Virginie au parc Michel-Chartrand, rejetant la demande de pourvoi en contrôle judiciaire.

« Ce jugement, fort attendu de la population de Longueuil et du quartier que je représente, tombe à point alors que l'état du parc Michel-Chartrand continue de se dégrader rapidement en raison de la surpopulation de cerfs, ce qui inquiète les citoyennes et les citoyens, en plus des enjeux de sécurité routière inhérents aux abords du parc », a déclaré Jonathan Tabarah, conseiller municipal du secteur et vice-président du comité exécutif de la Ville de Longueuil.

« Maintenant que le jugement a été rendu conformément à nos attentes, nos équipes reprendront le travail pour mener à terme l'opération de réduction du cheptel et ainsi rétablir l'équilibre écologique du parc Michel-Chartrand, tel que nous l'avons entrepris dans les semaines suivant notre entrée en fonction à l'hôtel de ville, à l'automne 2021 », a ajouté la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

L'échéancier révisé et le Plan d'intervention seront communiqués à la population prochainement.

