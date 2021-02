Décès tragique d'un métallo dans une usine de Repentigny

REPENTIGNY, QC, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Métallos est ébranlé par le décès d'un des siens survenu lors d'une explosion à l'usine General Dynamics de Le Gardeur où on fabrique des munitions.

L'accident survenu en fin d'avant-midi a coûté la vie à un père de famille de 38 ans, Philippe Cusson, père de trois enfants. « Nous offrons toutes nos condoléances à sa conjointe ainsi qu'à ses enfants, ses amis et tous les confrères métallos des sections locales 9238 et 9421. C'est un immense choc de perdre ainsi un proche dans un accident de travail. Nous tenons à leur témoigner l'empathie que nous ressentons », affirme le coordonnateur des Métallos pour la région du Nord/Nord-Ouest, Benoit Locas.

Une enquête de la Commission des normes, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a été ouverte. Depuis hier, des représentants syndicaux, des délégués sociaux du conseil régional FTQ Laurentides-Lanaudière et une équipe d'intervention d'urgence sont sur place pour soutenir les travailleurs et amorcer l'enquête sur l'accident, enquête qui se poursuit aujourd'hui. « Nous participons à l'enquête et apportons notre collaboration à la CNESST. Personne ne devrait perdre la vie au travail, il est essentiel de comprendre ce qui a mené à ce tragique accident », font valoir le président de la section locale 9238, Éric Blais, et celui de la section locale 9421 représentant les employés de bureau, Daniel Meilleur.

Aucune entrevue ne sera accordée à la suite de ce communiqué.

