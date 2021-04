QUÉBEC, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec et son épouse, madame Pauline Théberge, se disent attristés par le décès de Son Altesse Royale le prince Philip, duc d'Édimbourg, survenu plus tôt aujourd'hui.

« La Famille royale pleure l'un de ses aïeuls. Le mariage qui avait lié la destinée de Son Altesse Royale, le 20 novembre 1947, à celle de la princesse Elizabeth, alors l'héritière présomptive de la Couronne, aura marqué l'histoire de la monarchie comme étant la plus longue union royale jamais connue », a commenté le lieutenant-gouverneur.

Le duc d'Édimbourg aura assuré, durant des décennies, la présidence de centaines d'organisations et d'organismes caritatifs. On lui reconnaît la création, en 1956, du Prix international du Duc d'Édimbourg, un programme de développement personnel et social dédié à la jeunesse. Ce programme, toujours actif au Québec, aura permis, au fil des ans, à une multitude de jeunes de 14 à 24 ans de favoriser le dépassement de soi.

