DÉCÈS DE Mme DENISE BOMBARDIER - MISE EN BERNE DU DRAPEAU DU QUÉBEC DE L'HÔTEL DU PARLEMENT

QUÉBEC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre du Québec, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement le 14 juillet 2023, de l'aube au crépuscule, afin de rendre hommage à la journaliste, autrice, animatrice et essayiste Mme Denise Bombardier et à sa contribution à la culture québécoise.

La présidente de l'Assemblée nationale du Québec tient à offrir, au nom de ses collègues parlementaires, ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Mme Bombardier.

Née à Montréal le 18 janvier 1941, la femme de lettres Denise Bombardier, reconnue pour son amour du Québec et de la langue française, s'est illustrée dans plusieurs domaines. En plus d'être l'autrice d'une vingtaine de romans et d'essais, elle a été la première femme à animer une émission d'affaires publiques au Québec. Mme Bombardier aura su faire du débat l'expression de sa vivacité intellectuelle et de ses convictions.

Source et renseignements

Béatrice Zacharie

Conseillère en communication et relations médias

Téléphone : 418 808-4102

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec