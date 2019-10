Décès de M. Rick Stephan Genest - La coroner dévoile ses conclusions

QUÉBEC, le 28 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner rend public le rapport de Me Mélissa Gagnon portant sur le décès de M. Rick Stephan Genest, survenu le 1er août 2018. Rappelons qu'une investigation a été menée afin de faire la lumière sur les circonstances qui ont entraîné le décès de « Zombie Boy », cet artiste montréalais de 32 ans retrouvé sans vie au bas de l'immeuble où habitait un de ses proches. Son investigation étant complétée, la coroner Me Gagnon dévoile aujourd'hui ses conclusions.

M. Rick Stephan Genest est décédé d'un traumatisme crânien consécutivement à une chute d'un balcon situé au troisième étage d'un immeuble à logements. Il s'agit d'un décès accidentel.

Rappel des faits

Le 1er août 2018, jour de son décès, M. Rick Stephan Genest se trouvait chez un proche. Vers 17 h 15, un passant a aperçu M. Genest au sol inanimé et ensanglanté. Selon toute vraisemblance, il serait tombé d'un balcon d'un immeuble à proximité. Aucun témoin ne l'a vu chuter.

Les analyses toxicologiques du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal ont démontré que M. Genest était fortement intoxiqué par l'alcool, avec un taux de 234 mg/dl, soit presque trois fois la limite légale pour conduire. La présence de cannabis a aussi été détectée dans son sang.

Les services d'urgence ont rapidement été appelés et des manœuvres de réanimation ont été entreprises, sans succès. M. Genest a été transporté à l'Hôpital Notre-Dame où son décès a été constaté à 17 h 49 par un médecin.

Analyse

Les caméras de surveillance situées à l'intérieur de l'immeuble ont permis de voir M. Genest sortir seul sur le balcon et porter à sa bouche ce qui semble être une cigarette. Personne d'autre n'est vu se rendre à cet endroit entre le moment où M. Genest est sorti sur le balcon et le moment où il est retrouvé au sol, ce qui a mené à écarter la thèse de l'homicide.

Concernant l'hypothèse du suicide, maintes fois rapportée dans les médias dans les instants qui ont suivi le décès de M. Genest, les dossiers médicaux indiquent qu'il avait déjà consulté pour des problèmes de santé mentale. Certains proches ont rapporté qu'il entendait des voix, surtout lorsqu'il consommait. Toutefois, M. Genest ne semblait pas être dans un état de psychose ni de délirium lorsqu'il est sorti sur le balcon.

Par ailleurs, selon les témoignages de ses proches, M. Genest était heureux. Il était très motivé par ses nombreux projets artistiques, il était bien entouré et il venait de se fiancer. Pour la coroner, l'investigation ne révèle pas d'intention claire et non équivoque de mettre fin à ses jours.

En ce qui concerne la possibilité d'une chute accidentelle, elle ne peut être écartée. Certains des proches de M. Genest ont indiqué qu'il avait l'habitude de s'asseoir sur la rampe du balcon extérieur de l'immeuble lorsqu'il sortait fumer. Considérant cette habitude et son état d'ébriété très avancé, il est plausible que M. Genest soit accidentellement tombé du balcon.

Conclusion

Au terme de son investigation, Me Mélissa Gagnon conclut donc que M. Rick Stephan Genest est décédé d'un traumatisme crânien consécutivement à une chute d'un balcon situé au troisième étage d'un immeuble à logements. Il s'agit d'un décès accidentel.

Il est possible d'obtenir une copie du rapport d'investigation en français et en anglais en vous adressant au Bureau du coroner à l'adresse communications@coroner.gouv.qc.ca.

Source :

Mme Dominique D'Anjou

Responsable des communications

et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

SOURCE Bureau du coroner

Related Links

www.coroner.gouv.qc.ca