DÉCÈS DE M. MICHAEL BOSSY - MISE EN BERNE DU DRAPEAU DU QUÉBEC DE L'HÔTEL DU PARLEMENT

QUÉBEC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - À la demande du premier ministre du Québec, M. François Legault, le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, annonce la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement. Le drapeau est mis en berne, de l'aube au crépuscule, en ce jour des funérailles de l'ancien hockeyeur et personnalité médiatique, Michael Bossy.

Le président de l'Assemblée nationale tient à offrir, au nom de ses collègues parlementaires, ses sincères condoléances à la famille et aux proches.

Né à Montréal le 22 janvier 1957, M. Bossy a brillé pendant sa carrière de hockeyeur au sein des Islanders de New York. Pendant dix saisons, il a été un joueur d'exception, récoltant de nombreuses récompenses individuelles. Il a également mis la main, à quatre reprises consécutives, sur la coupe Stanley. Reconnu pour son grand esprit sportif et intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1991, M. Bossy a porté avec brio son numéro « 22 », retiré par les Islanders de New York en 1992. Après une fructueuse carrière sportive, Michael Bossy a fait sa marque dans les médias québécois.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Renseignements: Béatrice Zacharie, Conseillère en communication et relations médias, Téléphone : 418 808-4102, Courriel : bé[email protected]