DÉCÈS DE M. GUY LAFLEUR - MISE EN BERNE NATIONALE DU DRAPEAU DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, annonce, conjointement avec le premier ministre du Québec, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur l'ensemble des édifices du campus parlementaire. Le drapeau est mis en berne, de l'aube au crépuscule, en ce jour des funérailles de l'ancien hockeyeur vedette, M. Guy Lafleur.

Le président de l'Assemblée nationale tient à offrir, au nom de ses collègues parlementaires, ses sincères condoléances à la famille, aux proches et à toutes les personnes qui appréciaient M. Lafleur. M. Paradis rend également hommage à la grande contribution de ce hockeyeur à la société québécoise. Homme aimé de tous, M. Lafleur a été un modèle pour de nombreuses générations et a été élevé au niveau de légende grâce à ses qualités interpersonnelles et sportives. Après sa retraite, il est devenu un homme d'affaires accompli tout en donnant de son temps à de nombreux organismes de bienfaisance.

Né à Thurso le 20 septembre 1951, M. Lafleur démontre, dès l'enfance, un extraordinaire talent sur la glace. Il est d'ailleurs reconnu, toutes saisons confondues, comme l'un des joueurs les plus doués et complets à avoir évolué avec les Canadiens de Montréal. Il a gagné, pendant sa prolifique carrière, cinq coupes Stanley. Il a également remporté de nombreux honneurs, le plaçant ainsi parmi les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Nommé officier de l'Ordre du Canada en 1980, il devient chevalier de l'Ordre national du Québec en 2005. En 1988, il est intronisé au Temple de la renommée du hockey, puis, en 1996, au Panthéon des sports canadiens.

Surnommé affectueusement le « Démon blond » par ses partisans, M. Lafleur a fait vibrer de nombreuses générations grâce à son indéniable talent.

