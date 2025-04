Décès de M. Christopher Lavoie et de M. Régis Lavoie - La coroner Me Andrée Kronström dépose son rapport d'enquête publique

QUÉBEC, le 2 avril 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'enquête publique de la coroner Me Andrée Kronström concernant les décès de M. Christopher Lavoie et de M. Régis Lavoie survenus le 1er mai 2023 lors d'une intervention d'urgence à Saint-Urbain.

À la suite des audiences publiques, des témoignages entendus et de l'analyse des preuves présentées, Me Kronström dresse ses constats et formule des recommandations visant à éviter des décès dans des circonstances semblables.

L'enquête a permis de constater que cet événement malheureux résulte d'un enchaînement de facteurs et non uniquement du fait que les pompiers ont utilisé un véhicule amphibie pour intervenir dans un champ submergé. Il ne fait aucun doute que les inondations du 1er mai 2023 ont été soudaines et d'une violence extrême. Cependant, la gestion de la situation a été déficiente. Le plan municipal de sécurité civile n'était pas connu et le déploiement des ressources municipales n'a pas permis de prendre des décisions adaptées à l'urgence de la situation. Ces constats soulignent notamment la nécessité d'améliorer la coordination des ressources municipales et de renforcer la collaboration entre les municipalités d'une même MRC. De plus, il importe de mieux former les pompiers pour assurer leur sécurité lors de catastrophes naturelles, notamment en intégrant la notion de culture du « pompier héros » de manière équilibrée et sécuritaire, ainsi que de les renseigner sur les précautions à prendre lors d'interventions à proximité de l'eau.

Pour rappel, la coroner présentera ses conclusions et répondra aux questions des journalistes le mercredi 2 avril 2025 à compter de 11 h au palais de justice de La Malbaie. Pour consulter l'invitation aux médias publiée le 31 mars, cliquez ici. Prenez note que la coroner n'émettra aucun commentaire avant la conférence de presse.

L'enquête publique du coroner

L'ensemble du processus d'enquête publique a pour objectif de faire la lumière et de rechercher la vérité sur les circonstances entourant les décès, de même que de formuler des recommandations en vue d'une meilleure protection de la vie humaine. De plus, la Loi sur les coroners interdit aux coroners de se prononcer sur la responsabilité civile, déontologique ou criminelle d'une personne.

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]

SOURCE Bureau du coroner