Décès de M. Brian Mulroney - Mise en berne du drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement

QUÉBEC, le 1er mars 2024 /CNW/ - À la suite du décès de l'ancien premier ministre du Canada, le très honorable Martin Brian Mulroney, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre du Québec, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, du vendredi 1er mars à 8 h 30 jusqu'au crépuscule du jour des funérailles (date à confirmer).

La présidente de l'Assemblée nationale du Québec tient à offrir, au nom de ses collègues parlementaires, ses sincères condoléances à la famille et aux proches de celui qui a été premier ministre du Canada de 1984 à 1993.

Né à Baie-Comeau le 20 mars 1939, Brian Mulroney a été dirigeant d'entreprise et avocat en plus de marquer durablement la politique canadienne et internationale. Élu chef du Parti progressiste-conservateur du Canada en 1983, il accède à la Chambre des communes en 1983 à titre de chef de l'opposition officielle. Il devient premier ministre du Canada à la suite de l'élection générale de 1984 où il obtient le plus grand nombre de sièges de l'histoire politique canadienne. Il demeure en poste jusqu'au 24 juin 1993.

Parmi ses réalisations les plus notables figurent la conclusion de l'accord du libre-échange avec les États-Unis et de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), la signature d'un traité sur les pluies acides et la lutte contre le régime ségrégationniste de l'apartheid en Afrique du Sud. La population québécoise se souvient de son rôle comme avocat au sein de la Commission d'enquête sur l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la construction (Commission Cliche) en 1975. M. Mulroney a également été fait compagnon de l'Ordre du Canada en 1998 et grand officier de l'Ordre national du Québec en 2002.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

