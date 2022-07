Décès de l'ingénieur forestier LUC BOUTHILLIER - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec salue la carrière d'un grand forestier

QUÉBEC, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande tristesse que l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a appris le décès, hier, d'un de ses plus grands ambassadeurs, M. Luc Bouthillier, ing.f., Ph.D. Diplômé en foresterie de l'Université Laval en 1978, titulaire d'une maîtrise en politique forestière en 1985 et d'un doctorat en économie forestière en 1991, Luc Bouthillier est l'un des ingénieurs forestiers le plus connu dans la profession, tant au Québec, qu'ailleurs au Canada. Son apport à la profession a été non seulement remarquable par la nature même de ses activités, mais aussi par la diversité des domaines où on a retrouvé ses contributions à titre de professeur, de chercheur et d'ingénieur forestier engagé.