Décès de l'architecte Roger Taillibert - Repentigny salue la mémoire d'un grand visionnaire

Le Centre d'art Diane-Dufresne a accueilli cet été, en exclusivité mondiale, l'exposition Taillibert : Volumes & lumière, une sélection de peintures et de dessins réalisés par celui reconnu pour la conception du Stade olympique de Montréal. L'exposition retraçait le parcours de l'architecte, du peintre et de l'humaniste dont la mission première a toujours été l'épanouissement de la jeunesse à travers le sport.

Le corpus d'œuvres présenté avait été réalisé en France et au Québec, alors qu'il se réfugiait dans sa résidence des Laurentides plusieurs mois par an, et ce, depuis plus de 45 ans.

« Je tiens à exprimer à la famille de M. Taillibert et à tous leurs proches l'assurance de nos plus sincères condoléances. Nous sommes extrêmement reconnaissants et fiers de sa présence au Centre d'art Diane-Dufresne qui aura permis à des milliers de visiteurs de découvrir son génie créateur et nous aura fait prendre conscience de son legs majeur à l'histoire mondiale de l'architecture. L'homme de lumière s'éteint aujourd'hui, mais ses œuvres brillent toujours à travers le monde », s'est exprimé la mairesse, Mme Chantal Deschamps.

En souvenir de cet artiste d'exception, faites incursion dans l'œuvre de Roger Taillibert grâce à cet aperçu de l'exposition Taillibert : Volumes & lumière : https://youtu.be/rJ9hHaFZEv0.

