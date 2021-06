MONTRÉAL, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de l'ancien président de la FTQ-Construction et vice-président de la FTQ, Jean Lavallée, à l'âge de 81 ans. Monsieur Lavallée a été président fondateur de la FTQ-Construction en 1981 et vice-président de la FTQ de 1979 jusqu'à son départ en 2010. Il a œuvré 41 ans dans le milieu de la construction et le monde syndical.

Jean Lavallée a travaillé comme électricien de 1961 à 1969 pour être ensuite représentant de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité de 1969 à 1972 puis directeur général de la Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité (FIPOE).

« C'est à des bâtisseurs comme Jean Lavallée que les travailleurs et travailleuses de la construction peuvent en 2021 profiter de conditions de travail décentes, de régimes de retraite enviables et de milieux de travail plus sécuritaires, ne l'oublions pas. Jean a également participé à la création d'un fonds d'aide pour les travailleurs et travailleuses aux prises avec de multiples dépendances comme l'alcoolisme et autres toxicomanies », soulignent le président et le secrétaire général de la FTQ, Daniel Boyer et Denis Bolduc.

Au nom des membres du Bureau de la FTQ, de ses syndicats affiliés, ainsi que de la grande famille syndicale, nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

