Décès de l'ancien maire de Verdun, Raymond Savard - Les drapeaux de la mairie d'arrondissement seront mis en berne

M. Raymond Savard s'est d'abord fait élire en 1973 comme conseiller municipal de Verdun, poste qu'il occupera sans interruption jusqu'en 1985. À l'époque, il était permis à un conseiller municipal d'exercer simultanément des fonctions de député.

M. Savard s'est donc présenté en 1977 en politique fédérale où il a été élu comme député du comté de Verdun-Saint-Paul. Il siègera sept ans à ce poste. Défait aux élections de 1984, mais désirant continuer à servir ses concitoyens, Raymond Savard se fera ensuite élire comme maire de la Ville de Verdun où il accomplira deux mandats à ce poste, soit jusqu'en 1993.

M. Savard a grandement contribué à façonner le Verdun d'aujourd'hui. Il a notamment été un grand défenseur de la protection des berges et est responsable du dépôt du premier Plan d'urbanisme de Verdun. On lui doit notamment l'achat par la Ville de Verdun de 15 hectares de berges à L'Île-des-Sœurs permettant la réfection d'une portion de la piste multifonctionnelle et l'achat d'une partie du Boisé Saint-Paul à L'Île-des-Sœurs à des fins de conservation et de protection d'un espace naturel.

Parmi les autres réalisations du maire Savard, mentionnons la construction de l'édifice des travaux publics (les ateliers municipaux) sur la rue Dupuis et la création du concours « Maire d'un jour » pour développer l'intérêt des jeunes pour la politique municipale. M. Savard a également été le premier élu à proposer la construction d'un pont de service reliant les deux secteurs de Verdun, soit celui de l'île de Montréal et celui de l'île des Sœurs.

« Le décès de M. Raymond Savard constitue une grande perte pour la communauté verdunoise, a souligné le maire de l'arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif, Jean-François Parenteau. Par sa vision et son action politique, il a été un précurseur du développement que connaît Verdun aujourd'hui », a poursuivi le maire Parenteau.

M. Savard est également connu des citoyens et citoyennes de Verdun pour ses nombreux engagements dans la communauté et comme homme d'affaires puisqu'il a opéré durant plusieurs années avec sa famille un commerce dans le quartier de Desmarchais-Crawford.

