Décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette - François Legault nie encore la racine du problème, déplore Manon Massé

QUÉBEC, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le Québec tout entier est choqué par les images troublantes du décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette, le premier ministre François Legault refuse une fois de plus de reconnaître le racisme systémique vécu par les communautés autochtones dans nos institutions, déplore la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, qui appelle le gouvernement de la CAQ à mettre les bouchées doubles pour appliquer les appels à l'action de la Commission Viens.

« Le premier ministre aura beau jouer sur les mots, la réalité, c'est que les Autochtones vivent du racisme systémique tous les jours dans nos institutions. Il y a eu Val d'Or, il y a eu les femmes autochtones disparues et assassinées, il y a eu la Commission Viens. À chaque fois, on a dit: plus jamais. Mais ça arrive encore et la blessure, elle, ne guérit pas. Aujourd'hui, les Autochtones ont besoin que le premier ministre leur dise qu'il comprend leur douleur. Va-t-il admettre que la mort de Joyce n'est pas un cas isolé ? » a lancé Mme Massé à François Legault lors de la période des questions au Salon bleu.

Pour la porte-parole solidaire, l'heure n'est plus aux bons sentiments et aux bonnes intentions : le gouvernement de la CAQ doit passer en deuxième vitesse et appliquer le plus rapidement possible les appels à l'action du rapport de la Commission Viens.

« Le nœud du problème, c'est le système. Pour le dénouer, ça nous prend de l'éducation, de la sensibilisation et de la formation. Demain, c'est le premier anniversaire du rapport de la Commission Viens, qui pointe du doigt le mauvais traitement des personnes autochtones par nos institutions publiques. Qu'est-ce que fait la ministre D'Amours ? Elle pointe les leaders Autochtones du doigt plutôt que de prendre ses responsabilités. Il faut des actions. Et surtout, il faut un dialogue de Nation à Nations », conclut Manon Massé.

