Décès de Guy Rocher - La CSN rend un vibrant hommage à l'héritage immense de Guy Rocher

MONTRÉAL, le 3 sept. 2025

« La CSN salue l'immense contribution de Guy Rocher à la société québécoise, un homme d'exception qui a joué un rôle essentiel dans l'élaboration du rapport Parent et de la loi 101, et dont un des principaux legs est d'avoir rendu accessible à la population québécoise un réseau d'éducation public, gratuit et de qualité. Avec la création des cégeps, ce sont des millions de jeunes qui ont pu bénéficier d'un accès à l'enseignement supérieur, et ce, aux quatre coins du Québec. La CSN tient à lui rendre un vibrant hommage aujourd'hui. Nous continuerons à défendre la vision et l'héritage majeur qu'il nous laisse après plus d'un siècle parmi nous. »

