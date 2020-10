Décès d'une signaleuse routière de l'entreprise Location Jesna inc., à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, en Montérégie : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à Mme Lynda Lizotte, signaleuse routière de l'entreprise Location Jesna inc., le 5 décembre 2019, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, en Montérégie.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, des travaux de manutention de poteaux de télécommunication étaient réalisés aux abords du 813, rue Principale, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Des panneaux de signalisation étaient installés pour délimiter la zone des travaux et avertir les usagers de la route de la présence des travailleurs. En raison de travaux réalisés en bordure de la route, direction sud, la circulation devait se faire en alternance sur la voie en direction nord. Afin de diriger les usagers de la route, un signaleur routier était positionné à une extrémité du chantier sur la voie entravée alors que Mme Lizotte se trouvait aux abords de la voie ouverte à la circulation. En cours de travaux, les panneaux de « signal avancé du signaleur routier » et de « zone de travaux » se sont retrouvés au sol. À 10 h 55, une voiture circulant en direction nord a happé Mme Lizotte. Les services d'urgence ont été appelés sur les lieux, et la travailleuse a été transportée à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident.

La signaleuse routière a été mortellement happée alors qu'elle se trouvait dans la trajectoire de la voiture, aux abords de la voie de circulation en direction nord.

La méthode d'installation des trépieds de panneaux de signalisation était déficiente et ne permettait pas de s'assurer qu'ils résistent aux conditions du milieu afin de prévenir l'exposition de la signaleuse routière à un danger de heurt.

La CNESST a exigé de l'employeur qu'il élabore des méthodes d'installation sécuritaire de la signalisation, incluant la mise en place de pesées compatibles avec les supports de signalisation.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de travaux occupant le chemin public, des solutions existent, notamment :

appliquer une gestion de la signalisation qui privilégie l'utilisation de moyens techniques pour le contrôle de la circulation en alternance, particulièrement sur les routes où la vitesse est élevée (barrière du signaleur routier, feux de circulation pour travaux, etc.);

s'assurer qu'une signalisation minimale conforme aux normes du Tome V - Signalisation routière du ministère des Transports est en place, selon la situation;

du ministère des Transports est en place, selon la situation; s'assurer que le signaleur routier se situe dans une position sécuritaire si sa présence est nécessaire en fonction des dessins normalisés ou des plans de signalisation;

vérifier que les supports des panneaux de signalisation sont suffisamment rigides pour résister à la vibration, au vent et aux déplacements d'air provoqués par le passage des véhicules.

Suivis de l'enquête et recommandation

La CNESST recommandera au ministère des Transports du Québec d'intégrer dans le Tome V - Signalisation routière l'obligation d'utilisation d'une barrière pour le signaleur routier sur les routes où la vitesse affichée sur le panneau à fond blanc est de plus de 70 km/h. De plus, la CNESST recommandera de bonifier la section 1.15 du Tome V - Signalisation routière afin d'encadrer davantage les modalités d'installation des supports de panneaux de signalisation pour travaux pour en assurer la stabilité.

l'obligation d'utilisation d'une barrière pour le signaleur routier sur les routes où la vitesse affichée sur le panneau à fond blanc est de plus de 70 km/h. De plus, la CNESST recommandera de bonifier la section 1.15 du afin d'encadrer davantage les modalités d'installation des supports de panneaux de signalisation pour travaux pour en assurer la stabilité. La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux organisations suivantes afin qu'elles sensibilisent leur personnel et leurs membres : le ministère des Transports du Québec, l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, l'Association québécoise des transports et l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004284.pdf

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/3k48lAJ

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).





Source : Clémence Bordeleau, responsable des communications

CNESST - Direction de la prévention-inspection - Centre-Sud

Téléphone : 514 942-5901

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Liens connexes

http://www.cnesst.gouv.qc.ca