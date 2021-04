Décès d'un travailleur de l'entreprise Sablière Nord-Sud inc. lors de travaux d'élagage à Saint-Henri : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LÉVIS, QC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à M. Réal Gagné, homme à tout faire pour l'entreprise Sablière Nord-Sud inc., le 4 mai 2020, à Saint-Henri.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, M. Gagné procédait à des travaux de dégagement de la limite cadastrale de l'érablière de son employeur la séparant du champ agricole voisin. Pour effectuer cette tâche, le travailleur utilisait une scie à chaîne. Alors qu'il se trouvait dans une échelle et procédait à la coupe d'une branche, cette dernière s'est cassée. Elle a alors percuté l'échelle, entraînant la chute du travailleur, ce qui lui a causé des blessures graves à la tête. Le travailleur a été transporté à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus où il est décédé deux jours plus tard.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

La technique d'élagage d'un arbre appliquée par le travailleur a provoqué sa chute.

L'initiative du travailleur à couper une branche en hauteur, compte tenu de sa méconnaissance des techniques d'élagage, l'exposait à un danger de chute.

À la suite de l'accident, la CNESST a ordonné la suspension des travaux forestiers et a notamment exigé à l'employeur, Sablière Nord-Sud, qu'il élabore une méthode de travail sécuritaire, incluant l'analyse des risques reliés à l'environnement où s'effectuent les travaux d'élagage et d'abattage d'arbres. De plus, une décision interdisant l'utilisation de l'échelle impliquée dans l'accident a également été rendue, car elle était endommagée.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de travaux d'élagage, des solutions existent, notamment :

Les travailleurs doivent avoir reçu une formation leur permettant d'exécuter ce type de travail en toute sécurité et connaître les risques liés à ces tâches.

Les travailleurs doivent porter l'équipement de protection individuelle que l'employeur doit leur fournir, lequel est adapté à la tâche à accomplir.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

À titre préventif et d'information, la CNESST transmettra son rapport au Comité paritaire de prévention du secteur forestier afin qu'il sensibilise ses membres à l'égard des dangers reliés aux opérations d'abattage manuel et d'élagage d'arbres. Elle le transmettra également à l'Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) afin qu'elle le fasse suivre à ses fédérations membres touchées par le sujet, et que ces dernières puissent à leur tour en informer leurs membres.

Enfin, dans le cadre de son partenariat avec la CNESST visant l'intégration de la santé et de la sécurité au travail dans la formation professionnelle et technique, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur fera parvenir, à titre informatif et à des fins pédagogiques, le rapport d'enquête aux établissements de formation qui offrent les programmes d'études impliquant l'élagage et l'abattage d'arbres.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004301.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/2PGCP1u

Animation (libre de droits) : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004301.mp4

Pour plus d'information sur les pratiques de travail sécuritaires en élagage, consultez le cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/elagage-securitaire-guide.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ), Twitter ( twitter.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

Source : Alexandre Dumont, responsable des communications

CNESST - Direction de la prévention-inspection - Sud-Est

Téléphone : 418 254-2694

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Liens connexes

http://www.cnesst.gouv.qc.ca